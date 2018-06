Kontrolē reģistrētos; neoficiālie turpina piepelnīties

No 1. jūnija taksometru vadītāji, kuri nav reģistrējušies Taksometru vadītāju reģistrā, nedrīkst nodrošināt pasažieru komercpārvadājumus. Tāpat komersantiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili, ir jābūt licencei un licences kartītei. Pirms tam pasažieru pārvadājumus ar taksometru drīkstēja veikt, ja bija saņemta licence, ko izsniedza pašvaldība. Līdz šim izsniegtās licences taksometru pārvadājumiem būs spēkā līdz 30. jūnijam, bet licences kartītes – līdz 2019. gada 31. maijam, skaidro Autotransporta direkcija.

VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone informē, ka Taksometru vadītāju reģistrā reģistrēti 2328 autovadītāji, savukārt licences pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili izsniegtas 82 komersantiem. Datu par to, cik Taksometru vadītāju reģistrā reģistrējušies taksometru vadītāji no Zemgales, nav, jo reģistrācija notiek neatkarīgi no reģiona, kurā autovadītājs dzīvo, skaidro Z.Plone.

“Tikai bendē privāto biznesu. Mēs jau neesam Rīga, tūristu Jelgavā ir maz. Es, piemēram, esmu invalīds un ar taksi piepelnos. Tiek darīts viss, lai cilvēki brauktu uz ārzemēm,” pikts ir kāds pie Jelgavas autoostas sastaptais taksometra vadītājs. “Ziņu” uzrunātie taksometru vadītāji atsaucīgi izklāsta domas par jauno kārtību un atklāj sava biznesa problēmas. Visi kā viens apgalvo, ka ir reģistrējušies Taksometru vadītāju reģistrā, par to samaksājot 50 eiro.





