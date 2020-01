Kurzemē un Zemgalē apledojums šorīt vietām apgrūtina braukšanu

Šorīt Kurzemē un Zemgalē apledojums vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Satiksmes informācijas centrā.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, kā arī Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei. Tāpat apledojums veidojas Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Lietuvas robežai.

Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Jelgavas, Talsu, un Tukuma apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 42 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atgādina, ka autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir praktiski neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai, veicot manevrus.

Foto: no arhīva