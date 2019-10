Kustība “Par!” piektdien atklās Jelgavas nodaļu

Piektdien, 18. oktobrī, pulksten 17 politiskā partija Kustība “Par!” atklās nodaļu Jelgavā, LLU Veterinārmedicīnas fakultātē Kristapa Helmaņa ielā 8, bet pulksten 18 aicina uz sarunu par augstāko izglītību ar partijas vadītāju Danielu Pavļutu un nodaļas dibinātāju Ilmāru Dūrīti. Ieeja ir atvērta ikvienam.

Pasākumā piedalīsies partijas vadītājs un “Attīstībai / Par!”(AP) Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts, kustības biedrs un nodaļas dibinātājs Ilmārs Dūrītis un citi biedri, draugi un viesi.

Pulksten 18 būs saruna par augstāko izglītību, mūžizglītību un nepieciešamajām izmaiņām Jelgavas novadā un Latvijā ar Danielu Pavļutu un Ilmāru Dūrīti.

“Mēs neesam Rīgas partija, jo Kustībā “Par!” ir gana daudz biedru no visas Latvijas teritorijas, it īpaši, no Jelgavas – vienā no Latvijas augstākās izglītības pilsētām. Jelgavā dzīvo daudzas ģimenes, kurās aug Latvijas nākamā paaudze – viņu dēļ mēs mudinām jelgavniekus pievienoties un pastāstīt mums, kādas pārmaiņas viņi vēlas īstenot un redzēt,” saka Daniels Pavļuts.

“Jelgavas nodaļa būs vienmēr atvērta ne tikai visiem jelgavniekiem, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem, kuriem ir interese darboties kopā ar mums. Mēs esam atvērti, draudzīgi un zinām, par ko runājam, kad sakām, ka arī Jelgavā ir vajadzīgas inovācijas. Taču viens nav darītājs un ikviens cilvēks būs sirsnīgi gaidīts,'' tā Ilmārs Dūrītis, Kustības ''Par!'' valdes loceklis un “Attīstībai / Par!” Saeimas frakcijas deputāts, kurš nāk no Jelgavas un ir daudzus gadus strādājis LLU.

Kustība “Par!” ir dibināta 2017. gada 26. augustā, tajā ir 539 biedri, kuru mērķis ir sociāli liberāla, ekonomiski progresīva, pilsoniski patriotiska, proeiropeiska Kustība par Latviju, kas ir iespēja visiem, nepieder dažiem un sastāv no daudziem.

Kustība “Par!” 2018. gada 20. aprīlī nodibināja apvienību “Attīstībai / Par!” kopā ar partneriem “Latvijas attīstībai” un “Izaugsme”. 13. Saeimas vēlēšanās tā ieguva 13 vietas. Ministru kabinetā ir trīs AP pārstāvji, bet Eiropas Parlamentā viens deputāts – Ivars Ijabs.

