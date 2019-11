Saistībā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu svētdien, 17. novembrī, tradicionālajā Jelgavas domes priekšsēdētāja pieņemšanā tiks pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi “Goda zīme” un “Goda raksts” 11 izciliem jelgavniekiem un vienam uzņēmumam. Šoreiz atšķirībā no citiem gadiem izcilo personu izvirzīšana raisījusi sociālajos tīklos diskusiju, atklājot, ka šis process tiek uztverts strīdīgi.

Nekā personīga, bet…



Viens no iebildumu cēlājiem ir domes deputāts Lauris Zīverts. Viņš apšauba to, kādā veidā “Goda zīme” piešķirta Jelgavā labi pazīstamajai zvērinātajai advokātei Brigitai Miķelsonei. “Man nav nekas personīgs pret viņu, taču nav pietiekami skaidrs advokātes devums tiesiskuma stiprināšanā Jelgavā. Domes sēdē vēlējos noskaidrot vismaz vienu konkrētu faktu, kas liecinātu, ka B.Miķelsone ir īpaši stiprinājusi tiesiskumu, bet atbildi nesaņēmu. Pēc vairāk nekā minūti ilga klusuma brīža un drudžainas vandīšanās “pa papīriem” Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sekretāre Karīna Lukaševiča sacīja, ka viņu izvirzījis prokurors un vēl desmit citi nozares pārstāvji,” teic L.Zīverts. Viņaprāt, šāda advokātes izvirzīšana ir mīklaina tāpēc, ka tiesas procesā prokurori un advokāti sacenšas savā starpā. L.Zīverts piebilst, ka B.Miķelsone ir Jelgavas pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes māsa, kas arī, viņaprāt, varētu būt simpatizējošs faktors tieši šīs personas apbalvošanai.

B.Miķelsoni sociālajos tīklos aizstāv kolēģis Normunds Rečs, paskaidrojot, ka zvērināto advokāti apbalvošanai izvirzījis tieši viņš, prokurori to tikai atbalstījuši. N.Rečs neuzskata, ka advokāts un prokurors pēc būtības ir “pretējās pusēs”. Viņaprāt, šajos amatos strādājošo vidū var valdīt savstarpēja cieņa un koleģialitāte.

