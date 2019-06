Latvijā ceļu remontdarbi rit vairāk nekā 60 valsts ceļu posmos

Latvijā ceļu remontdarbi patlaban rit vairāk nekā 60 valsts ceļu posmos, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).



Dodoties Kurzemes piekrastes virzienā, jāņem vērā, ka vieni no plašākajiem remontdarbiem notiek abpus Pāvilostai, no Ēdoles līdz Jūrkalnei, kā arī posmā no Mērsraga līdz Upesgrīvai. Citi plašākie ceļa remontdarbi un satiksmes ierobežojumi patlaban ir uz Vidzemes šosejas Sēnītes un Bērzkroga posmos, Jelgavas apkārtnē, kur ir seši remontdarbu objekti, kā arī Gulbenes virzienā.

Jelgavas apkārtnē notiek būvdarbi uz autoceļa Jelgava- Iecava, posmā no Jelgavas apvedceļa līdz Salgales pagasta robežai Ozolnieku novadā, autoceļa Jelgava- Iecava turpinājumā Garozas ielā Jelgavā turpinās pārbūves darbi, turpinās arī rotācijas apļa izbūve Rīgas ielā Ozolniekos, bet tilta pār Platoni Miera ielā pārbūves laikā satiksme ir novirzīta pa pagaidu tiltu ar vairs tikai vienu braukšanas joslu katrā virzienā.

Pierīgā uz Vidzemes šosejas, posmā no Garkalnes līdz Sēnītei, ir ātruma ierobežojums 70 km/h un satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Ir slēgta nobrauktuve no Vidzemes šosejas Valmieras virzienā un satiksme ir novirzīta uz rotācijas apli.

Vidzemē uz Vidzemes šosejas, posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam, ir septiņi ar luksoforiem regulēti posmi, lai tos izbrauktu nepieciešama pusstundā. Uz Ķeguma HES tilta remontdarbi un satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, uz autoceļa Cēsis- Madona, posmā no Vecpiebalgas līdz Gulbēra ezeram, ir četri luksoforu posmi, tos var izbraukt pusstundā, bet uz autoceļa Gulbene- Balvi, posmā no Gulbenes līdz Kazupei, satiksme piecos posmos tiek regulēta ar luksoforiem, lai tos izbrauktu, nepieciešamas 45 minūtes.

Latgalē uz Daugavpils apvedceļa, posmā no Kalkūniem līdz Sventei, ir divi luksoforu posmi, lai tos izbrauktu, nepieciešama pusstunda. Uz Daugavpils apvedceļa tilta pār Daugavu turpinās remontdarbi, satiksme notiek pa vienu joslu, uz autoceļa Rēzekne- Gulbene, posmā no Audriņiem līdz Dricāniem, ir divi luksoforu posmi, strādā arī satiksmes regulētāji, nepieciešama pusstunda lai posmu izbrauktu, bet uz autoceļa Viļaka- Kārsava ir septiņu kilometru remontposms ar vienu luksoforu posmu, lai to izbrauktu nepieciešama pusstunda.

Zemgalē uz autoceļa Vecumnieki- Nereta no rotācijas apļa krustojumā ar autoceļu Sērene- Kalnieši līdz Neretai ir viens līdz divi luksoforu posmi, lai tos izbrauktu nepieciešama pusstunda. Uz autoceļa Bauska- Aizkraukle pie Jaunjelgavas ir viens luksoforu posms un satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu, no Tērvetes līdz Lietuvas robežai satiksme septiņos posmos tiek regulēta ar luksoforiem un remontdarbus iespējams šķērsot 45 minūtēs, bet uz autoceļa Tukums- Auce, posmā no Lielauces līdz Aucei, ir trīs luksoforu posmi.

Kurzemē uz autoceļa Ventspils- Grobiņa, posmā no Labraga līdz Mežainei, ir seši luksoforu posmi, lai tos šķērsotu vajadzīga stunda. Remontdarbi notiek arī uz pievedceļa Pāvilostai. Uz autoceļa Kuldīga- Jūrkalne, posmā no Ēdoles līdz Jūrkalnei, divos posmos satiksmi organizē satiksmes regulētāji. Lai šķērsotu remontdarbu vietu nepieciešama vairāk nekā pusstunda. Uz autoceļa Annenieki- Jaunpils ir trīs ar luksoforiem regulēti posmi un remontposma izbraukšana prasa 20 minūtes. Jaunpilī remontdarbu dēļ slēgts tilts pār Bikstupi.

Foto: no arhīva