Latvijā jau četros gadījumos paustas aizdomas par koronavīrusu

Latvijā līdz šim jau četros gadījumos paustas aizdomas par iespējamu inficēšanos ar koronavīrusu, taču tās allaž bijušas nepamatotas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Latvijas Infektoloģijas centrā notikušajā informatīvajā pasākumā sacīja RAKUS Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.

Višņakovs norādīja, ka pacienti, kas izmeklēti Infektoloģijas centrā, visi bijuši Ķīnā, vienīgi cits atgriezies ātrāk, cits vēlāk. Viens no pacientiem bija vērsies pēc palīdzības pats, savukārt pārējos uz centru atveda Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).Mediķis uzsvēra, – ja cilvēkiem parādās iesnas vai klepus simptomi, ir jāpaliek mājās, neatkarīgi no tā, vai viņš ir bijis Ķīnā, vai nē. "Katram jājūt atbildība par to, kā infekcijas izplatās, un jāatceras, ka jaunā vīrusa simptomi ir attiecināmi arī uz gripas simptomiem," sacīja klīnikas vadītājs.

Viņš atzīmēja, ka infekciju izplatību veicina paši cilvēki, un atgādināja, ka maskas nevelk, lai pasargātu sevi, bet neizplatītu infekciju citiem.

Višņakovs stāstīja, – ja kādam, atgriežoties no Ķīnas, ir parādījušies vīrusam raksturīgie simptomi - kakla sāpes, iesnas, sauss klepus, sauss produktīvs klepus un paaugstināta temperatūra - ir svarīgi palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu. Tad epidemologi novērtēs simptomus un lems - sūtīt NMPD brigādi vai likt pacientam palikt mājās.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) norādīja, ka Latvija ir gatava uzņemt ar vīrusu sasirgušos un "šodienas vizīte to apliecināja". Ministre uzsvēra, ka Latvijā tiek koordinēta rīcība starp dienestiem un nepieciešamības gadījumā slimnīcas ir gatavas uzņemt pacientus.Viņķele ir pārliecināta, ka mediķu sniegtajai informācijai ir jāveicina Latvijas iedzīvotājos drošība, ka "Latvijas veselības sistēma var izķert, izolēt un ārstēt". Vienlaikus viņa atgādināja, ka Ķīnas varas iestādes un veselības speciālisti kontrolējot situāciju Ķīnā, bet tas, ko Latvijas iedzīvotāji var darīt, lai sevi pasargātu, ir "apzināties un izprast" slimošanu, un ne tikai koronavīrusa gadījumā.

"Ja ir šķaudīšana un klepus - nevajag tēlot varoņus. Ja nevēlas domāt par sevi, tā ir paša izvēle, bet jāpadomā par sabiedrību kopumā," uzsvēra ministre. Tāpat ministre iesaka bērniem, ja tie pēdējo 14 dienu laikā bijuši Ķīnā, 14 dienas palikt mājās, pat ja bērni ir šķietami veseli.

Informatīvajā pasākumā ārsti rādīja, kāds izskatās speciālais apģērbs, ko jāvelk pirms saskares ar iespējamajiem vīrusa inficētajiem pacientiem. Pasaules Veselības organizācija (PVO) nosaka, ka medicīnas personālam jābūt bahilām līdz celim ar neslīdošu virsmu, ķirurģiskajam vienreizējam halātam, respiratoram ar vārstu, kas neļauj ieelpot inficētu gaisu, ķirurģiskajai cepurei, brillēm un cimdiem, kas nosedz halāta piedurknes.

Latvijas Infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle informēja, ka aizdomu gadījumā Latvija analīžu atbildes var saņemt sešu stundu laikā, savukārt kaimiņvalstīs tas prasot pat vairākas dienas un vairākus tūkstošus eiro. Pēc viņas paustā, Infektoloģijas centrā esošā laboratorija ir arī PVO laboratoriju tīklā.

Jau vēstīts, ka atbildīgie dienesti Latvijā, proti, Slimību profilakses un kontroles centrs, NMPD un universitātes slimnīcas, ir pastāvīgā saziņā par situācijas attīstību pasaulē saistībā ar jauno vīrusu un šobrīd strādā atbilstoši Katastrofu medicīnas plānā noteiktajam gatavības režīmam.

Ārstniecības iestādēm – gan NMPD brigāžu mediķiem, ģimenes ārstiem un slimnīcu personālam ir sniegtas PVO rekomendācijas rīcībai, saskaroties ar iespējami inficētu pacientu ar koronovīrusu. Tāpat ir apzināti pieejamie slimnīcu resursi infekcijas slimnieku ārstēšanai. Dienesti ir apliecinājuši, ka nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt veselības aprūpes sniegšanu pacientiem, kuriem pastāvēs aizdomas par inficēšanos ar šo vīrusu.

Ja Latvijā tiktu konstatēts Ķīnas jaunais koronavīruss, tad ar to saslimušie pieaugušie tiktu nogādāti RAKUS, bet bērni tiktu vesti uz Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu, iepriekš Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē paziņoja NMPD direktore Liene Cipule.

Foto: no arhīva