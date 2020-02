Latvijā nosaka papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs

No šodienas Latvijā noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, tostarp aizliedzot turēt mājputnus ārā, paredz otrdien, 4.februārī valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām. Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs paredz aizliegt turēt mājputnus ārā, liedz izmantot ārā esošas ūdenskrātuves mājputniem, kā arī liedz piegādāt ūdeni mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni.

Tāpat liegts izlaist mājputnus dabā, lai tos pēcāk medītu, kā arī mājputnu turētājiem liegts doties izbraukuma tirdzniecībā ar mājputniem un inkubējamām olām, piedalīties izstādēs, skatēs un tirgos.Vienlaikus mājputnu novietnēs darbiniekiem jāuzturas tikai attiecīgajai mājputnu turēšanas vietai paredzētā darba vai maiņas apģērbā un apavos.

Mājputnus būs jātur slēgtās telpās, par ko uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu piekļuves dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.Īstenojot attiecīgos pasākumus, iecerēts mazināt augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem. Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir ierobežojumu perioda noteikšana.

Papildu pasākumu īstenošanas laiks būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas.

LETA jau ziņoja, ka Latvijā putnu gripa līdz šim nav konstatēta.Atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta mājaslapā pieejamajiem jaunākajiem datiem šogad 3.februārī Eiropas Savienības dalībvalstīs ārpus Latvijas bija reģistrēti 28 augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu ganāmpulkos, tostarp 17 - Polijā, četri - Ungārijā, trīs - Slovākijā, divi - Rumānijā un pa vienam Čehijā un Ukrainā.

Putnu gripa ES dalībvalstīs ārpus Latvijas skārusi galvenokārt tādas mājputnu sugas kā vistas, zosis, pīles, pērļu vistas un tītarus.

Foto: pixabay