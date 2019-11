"Latvijas pasta" piegādātos sūtījumus no trešajām valstīm būs jādeklarē elektroniski

VAS "Latvijas pasts" piegādātos sūtījumus no trešajām valstīm jeb valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES) no šā gada 19.novembra būs jādeklarē elektroniski, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Dienestā atzīmēja, ka tādējādi pilnībā noslēgsies pasta sūtījumos saņemto preču deklarēšanas procesa elektronizācija, kā to paredz Savienības Muitas kodekss. Turpmāk šādas preces būs iespējams deklarēt, tikai iesniedzot elektronisku muitas deklarāciju. No 1.oktobra šāda kārtība jau ir spēkā, atmuitojot ar kurjerpastu saņemtās preces, taču turpmāk elektroniski būs jādeklarē arī "Latvijas pasta" piegādājamie sūtījumi no trešajām valstīm.

Privātpersona, saņemot "Latvijas pasta" aicinājumu ar norādi "Muitojams sūtījums", varēs izvēlēties vienu no divām iespējām nokārtot muitas formalitātes - pati aizpildīt un iesniegt vienkāršoto vai standarta importa muitas deklarāciju Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS), vai pilnvarot "Latvijas pastu" vai citu pārstāvi, kas sniedz šādus pakalpojumus, nokārtot muitas formalitātes.

Atšķirībā no līdzšinējās kārtības, privātpersonas vairs nesaņems "Latvijas pasta" aicinājumu ar jau aprēķinātu maksājamo nodokļu summu, bet gan ar norādi, ka sūtījumam jāveic atmuitošana. "Latvijas pasta" aicinājumā būs norādīta pieejamā informācija par pasta sūtījumu, kas nepieciešama, lai noformētu vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem.

"Latvijas pasta" darbinieks izsniegs adresātam pasta sūtījumu tikai pēc attiecīgo muitas formalitāšu izpildes - muitas deklarācijas noformēšanas un muitas maksājumu apmaksas. Lai saņemtu sūtījumu, privātpersonai pasta nodaļā būs jāuzrāda "Latvijas pasta" aicinājums.

VID skaidroja, ka vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem EMDAS var noformēt, ja preču vērtība sūtījumā ir līdz 1000 eiro un preču svars nepārsniedz 1000 kilogramus, kā arī, ja uz tām neattiecas kādi normatīvos noteikti ierobežojumi.

Ja uz sūtījumā esošajām precēm attiecas ierobežojumi, EMDAS "Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem" preču klasifikatorā "Preces apraksts" tās nebūs iekļautas. Tas nozīmē, ka tām nedrīkst piemērot vienkāršoto deklarēšanu un obligāti ir jānoformē standarta Importa muitas deklarācija. Ar vienkāršotā veidā muitojamo preču sarakstu var iepazīties arī VID mājaslapā.

Persona var izvēlēties - noformēt standarta Importa muitas deklarāciju pati vai izmantot pakalpojumu sniedzējus, kas pārzina muitas formalitātes.

Abu veidu muitas deklarācijas var aizpildīt VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS). EDS sākumlapā jāizvēlas sadaļa "Muitas datu apstrāde". Nonākot Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā jeb EMDAS, jāklikšķina uz "Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem", jāizvēlas "Izveidot deklarāciju" un jāaizpilda vienkāršotās deklarācijas lauki. Savukārt standarta Importa muitas deklarāciju var aizpildīt, izvēloties EMDAS kreisās puses izvēlnē "IKS(IMD)" un tad augšpusē - "Importa muitas iestāde". Deklarācijas forma tiks atvērta, uzklikšķinot uz "Izveidot deklarāciju".

VID norādīja, ka komerciālā sūtījumā esošām precēm vērtībā līdz 22 eiro tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, līdz ar to par tām nav jāsniedz Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem. Ja preču vērtība pārsniedz 22 eiro, ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Ja preču vērtība pārsniedz 150 eiro, jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

Savukārt privātpersonas nekomerciālie sūtījumi (dāvanas) citai privātpersonai jādeklarē muitai, ja preču vērtība pārsniedz 45 eiro. Par precēm, kuru vērtība pārsniedz 45 eiro, ir jāmaksā gan muitas nodoklis, gan PVN.

VID arī atgādināja, ka privātpersona pasta sūtījumā no trešajām valstīm personīgam patēriņam drīkst saņemt ne vairāk kā vienu kilogramu (neto svars bez iepakojuma) pārtikas preču, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus, piemēram, kafiju, šokolādi, cepumus un tamlīdzīgi. Ja pārtikas preču kopējais svars pasta sūtījumā pārsniedz vienu kilogramu, preces tiks novirzītas Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei, kā arī par tām nevarēs iesniegt vienkāršoto deklarāciju un būs jāiesniedz standarta muitas deklarācija.

"Latvijas pasta" pārstāve Gundega Vārpa aģentūrai LETA norādīja, ka atmuitošanu par maksu būs iespējams veikt arī ar "Latvijas pasta" muitas brokera palīdzību.

Muitas formalitātēm pakļautie sūtījumi no valstīm ārpus ES veido līdz 1% no kopējā "Latvijas pastā" vidēji gada laikā saņemto sūtījumu apmēra.

Foto: no arhīva