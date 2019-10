"Latvijas pasts" sūtījumu piegādēm plāno iegādāties 10 elektriskos motorollerus

VAS "Latvijas pasts" plāno līdz 2020.gada martam iegādāties 10 elektriskos motorollerus sūtījumu piegādēm noteiktās teritorijās, aģentūru LETA informēja kompānijas pārstāve Gundega Vārpa.

Viņa norādīja, ka "Latvijas pasts" šogad jūnijā sāka testus, lai noskaidrotu, kā un vai motorolleri atsevišķās teritorijās paātrina pasta sūtījumu piegādi un uzlabo pastnieku ērtības.

Testa rezultātu izvērtējums liecina, ka to izmantojums "Latvijas pastam" ir izdevīgs gan finansiāli, gan arī no piegādes organizācijas viedokļa. Motorollerus piegādēm iespējams lietot vidēji piecus mēnešus gadā, tomēr, pēc "Latvijas pasta" lēstā, realitātē tie varētu būt vismaz seši mēneši.

Vārpa skaidroja, ka motorolleru izmantošana noteiktās teritorijās, īpaši privātmāju rajonos, gadā kopumā ir lētāka nekā automašīnu. Turklāt piegāde ar motorolleriem šajās teritorijās ir arī efektīvāka, jo to iespējams nodrošināt, nekāpjot iekšā un ārā no transportlīdzekļa, kā tas ir automašīnu gadījumā. Savukārt izvēle par labu elektriskajiem motorolleriem ir saistīta gan ar videi draudzīgām transportlīdzekļu alternatīvām, gan arī praktiskiem apsvērumiem - pastniekiem nebūs jādodas uz degvielas uzpildes staciju, kas Latvijas reģionos bieži atrodas tālu no pasta nodaļas, tādējādi palielinot piegādēm nepieciešamos laika un finanšu resursus.

Motorollerus izmēģinājušo "Latvijas pasta" darbinieku atsauksmes par šo piegādes transportlīdzekli ir kopumā pozitīvas, izceļot gan to, ka tas ir "kluss, dabai draudzīgs" un to "suņi nedzird un nerej", gan arī ērts piegādes instruments, pauda Vārpa, piebilstot, ka izteiktie ieteikumi tiks ņemti vērā arī motorolleru iepirkuma specifikācijas izveidē, piemēram, pastnieki fiksējuši, ka nepieciešams ietilpīgāks un ērtāks kravas nodalījums sūtījumu ievietošanai.

Sākotnēji plānots iegādāties 10 elektriskos motorollerus līdz 2020.gada martam, lai, sākoties pavasarim, atkarībā no laika apstākļiem jau sāktu pirmās pasta sūtījumu piegādes. Nepieciešamības gadījumā šo transportlīdzekļu parks "Latvijas pastā" tiks pakāpeniski palielināts.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.

Foto: no arhīva