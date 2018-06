Aicina apgūt virsnieka profesiju

Nacionālie bruņotie spēki aicina jauniešus ar vidējo un augstāko izglītību izvēlēties militāro karjeru un bez maksas studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai apgūtu virsnieka profesiju, kas garantēs prestižu un sociāli nodrošinātu darbu turpmākos 20–25 dzīves gadus, informē Aizsardzības ministrijas pārstāve Sandra Brāle. Studēt aicināti arī augstāko izglītību ieguvušie ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti, kuri vēlas veidot savai civilajai izglītībai atbilstošu militāro karjeru virsnieka speciālista profesijā.

2018./2019. studiju gadā aizsardzības akadēmijā uzņems 120 studentus (kadetus). Kandidātu dokumentu pieņemšana Rekrutēšanas un atlases centrā studijām akadēmijā jau ir sākusies un notiks līdz pat 31. jūlijam.

Bruņotie spēki aicina pieteikties dienestam ne tikai Latvijā, bet arī pašreiz ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus. Tuvākajos gados plānots izveidot Kaujas atbalsta bataljonu un to izvietot Latgalē, galvenokārt jaunatklātajā bruņoto spēku bāzē Lūznavā netālu no Rēzeknes un “Meža Mackevičos” netālu no Daugavpils. Kandidātiem no Latgales ir iespēja pieteikties dienestam šajā Zemessardzes 3. Latgales brigādes apakšvienībā.

Pieteikties studijām var ne tikai vidusskolu absolventi studijām profesionālā bakalaura programmās “Sauszemes spēku militārā vadība”, “Jūras spēku militārā vadība” un “Gaisa spēku militārā vadība”, kā arī kandidāti ar 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību studijām programmā “Komandējošā sastāva virsnieks”, bet arī ārsti, juristi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju eksperti studijām karjeras kursā “Virsnieka speciālista pamatkurss”. Tajā uzņem augstskolas absolventu, kurš ir ieguvis akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē un akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē.

Pēc akadēmijas absolvēšanas visiem virsniekiem ir nodrošināta dienesta vieta bruņoto spēku vienībās. Dienējot bruņotajos spēkos, virsnieks iegūst stabilitāti, turpmāku bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, kā arī starptautisko operāciju rajonos, karjeras izaugsmi, konkurētspējīgu atalgojumu un plašas sociālās garantijas.



Foto: sargs.lv