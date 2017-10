Aicina balsot par Latvijas ainavu dārgumiem

Vēl līdz 15. oktobrim ir iespējams paust savu viedokli par desmit nozīmīgākajām ainavām katrā plānošanas reģionā, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Laura Jansone. Par minētajām desmit ainavām gada nogalē un nākamajā gadā tiks apkopota papildu informācija un veidota pārvietojama izstāde.



Sev nozīmīgākās ainavas iespējams izvēlēties no tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv pieejamās kartes vai saraksta. Katra persona ir aicināta paust savu viedokli vienu reizi, sev nozīmīgās ainavas var izvēlēties gan no viena reģiona ainavām, gan no visiem pieciem reģioniem. No katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā desmit ainavas. Konsultācijas par balsošanu ir pieejamas publiskajās bibliotēkās un pie vietnē www.ainavudargumi.lv norādītajām kontaktpersonām.

Vienlaikus visus 243 ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtē Ainavu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka novembra vidū būs zināms to 50 ainavu saraksts, par kurām tiks apkopota papildu informācija un veidota izstāde.

Ainavu ekspertu padomē iekļauti pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Lielo pilsētu apvienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības





Attēls: ekrānšāviņš no http://www.ainavudargumi.lv/karte/