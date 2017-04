Aicina pieteikties Eižena Āriņa balvai datorikā

Uzņēmums «Exigen Services Latvia», Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds izsludina pieteikšanos prestižajai Eižena Āriņa balvai datorikā. Balva tiek pasniegta par praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus, vai par nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā.



«Es ticu, ka ikviens cilvēks ar savu darbību atstāj ko paliekošu. Dažkārt šis mantojums ir tik nozīmīgs, ka ietekmē un pat maina citu cilvēku ikdienu. Eižena Āriņa balva ir dibināta, lai izceltu un pateiktos cilvēkiem, kuri ar savu sniegumu būvējuši ceļu dinamiskas un perspektīvas nozares – informācijas tehnoloģiju – attīstībai,» skaidro IT uzņēmuma AS «Exigen Services Latvia» valdes priekšsēdētājs Māris Dreimanis.

Pieteikt Eižena Āriņa balvai savus sasniegumus vai arī nominēt kādu sev zināmu IT jomas pārstāvi var ikviens, līdz 21. aprīlim aizpildot pieteikumu mājaslapā www.arinabalva.lv . Balvas pasniegšana notiks svinīgā pasākumā maija beigās, tādējādi arī atzīmējot profesora Eižena Āriņa dzimšanas dienas mēnesi.

Eižena Āriņa balva datorikā ir viens no prestižākajiem apbalvojumiem Latvijas IT nozarē, tas tiek pasniegts kopš 2000. gada. Balva izceļ Latvijas IT sfēras izcilākos profesionāļus, kas snieguši nozīmīgu teorētisku ieguldījumu Latvijas datorzinātnes attīstībā un praktisku ieguldījumu IT jomā, izstrādājot un ieviešot novatoriskus un sabiedrībai aktuālus IT risinājumus.

Apbalvojums nosaukts par godu Latvijas datorzinātnes pamatlicējam profesoram Eiženam Āriņam, un to var iegūt tikai reizi mūžā. Balvas ieguvējs saņem īpašu zelta medaļu, diplomu un naudas balvu 2500 eiro apmērā.



Foto: kursors.lv