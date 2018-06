Brīdina par bīstamu augu slimību

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi noteikumu projektu par pasākumiem augu aizsardzībai pret 'Xylella fastidiosa' organismu, kas izraisa bīstamu bakteriālu slimību augiem, informē ministrijas pārstāve Viktorija Straujupe. Noteikumu projekts izstrādāts, lai novērstu kaitīgā organisma ievešanu un izplatīšanos Latvijā.



Projektā noteikti fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret kaitīgo organismu 'Xylella fastidiosa' (Wells et al.) jeb bakteriālo lapu apdegumu. Organisms augiem izraisa bīstamu bakteriālu slimību. Baktērijas nosprosto koksnes vadaudus, kas kavē auga attīstību, izraisa lapu vīšanu, koka vainaga atmiršanu un bojāeju. Organismu arī pārnēsā kukaiņi (cikādes), kas veicina tā izplatīšanos. Viena no cikāžu sugām, kas pārnēsā organismu, ir putu cikāde, kas plaši izplatīta arī Latvijā.

'Xylella fastidiosa' ir viena no visbīstamākajām baktērijām pasaulē, kas apdraud vairāk nekā 300 dažādu augu sugu, tajā skaitā tādas Latvijā saimnieciski un ekonomiski nozīmīgas koku sugas kā ozolus, kļavas, vītolus, gobas, vīksnas, zirgkastaņas, arī augļu kokus un ogulājus – plūmes, ķiršus, avenes, kazenes, dzērvenes, krūmmellenes. Tāpat baktērija var bojāt daudzus plaši izplatītus dekoratīvos augus (hortenzijas, efejas, lavandas, rozmarīnu, pelargonijas un citus).

Galvenais baktērijas izplatīšanās veids ir ar stādāmo materiālu (arī podaugiem, kas domāti dekoratīviem nolūkiem). Tāpēc ir jāuzmanās ar “zaļo suvenīru” ievešanu no tām valstīm, kur baktērija ir izplatīta, piemēram, ASV, Kanāda, arī Itālija, Francija, Spānija, Vācija. Baktērija Eiropā pirmo reizi konstatēta 2013. gadā Itālijā, kur tā nodarīja milzīgus zaudējumus olīvu audzētājiem, nopostot stādījumus vairāk nekā 300 000 hektāru platībā.

Baktēriju nav iespējams ierobežot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Galvenais veids, kā apturēt baktērijas izplatību, ir ļoti stingru fitosanitāro pasākumu piemērošana – inficēto koku un apkārtējo saimniekaugu pēc iespējas ātrāka iznīcināšana. Papildus šiem pasākumiem jāizmanto insekticīdi, kas samazinātu slimības pārnesēju kukaiņu skaitu. Neveicot pasākumus, baktērija var strauji – līdzīgi kā ugunsgrēks – izplatīties uz daudzām nozīmīgām kultūrām, rezultātā būtiski ietekmēt ne tikai lauksaimniecību, bet arī bioloģisko daudzveidību un vidi.

Plašāka informācija par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par fitosanitārajiem pasākumiem un to piemērošanas kārtību augu un augu produktu aizsardzībai pret 'Xylella fastidiosa' (Wells et al.)” , ko ceturtdien, 7. jūnijā, izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK tīmekļvietnē . Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.





Foto: www.efsa.europa.eu