Ceļošanai vairs nederēs pases ar 50 gadu termiņu

No gada nogales ceļošanai vairs nav derīgas Latvijas pilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim, un Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997. gada 10. aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim, ar derīguma termiņu 50 gadu, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).



Līdz šim personām ar šāda veida pasēm bija iespēja ceļot uz Šengenas zonas valstīm, taču ceļošanai turpmāk būs nepieciešams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu. Pases ar 50 gadu termiņu joprojām varēs lietot personas identificēšanai Latvijas teritorijā. Visas pārējās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases ir derīgas gan ceļošanai, gan dzīvošanai Latvijā līdz to derīguma termiņa beigām.

Jaunu pasi iedzīvotāji var saņemt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā visā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, savukārt ārvalstīs dzīvojošie var vērsties Latvijas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī. Piesakoties jaunajai pasei, nepieciešams uzrādīt iepriekšējo pasi vai dzimšanas apliecību tām personām, kuras pasi saņem pirmo reizi.

PMLP atgādina, ka pasēm jābūt derīgām visu ceļojuma laiku. Dažas valstis parasti nosaka specifiskas ieceļošanas prasības – lai pase būtu derīga vēl vismaz trīs vai citos gadījumos pat sešus mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma.



No 15 gadu vecuma sasniegšanas personas rīcībā ir jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai. Var izvēlēties arī abus šos dokumentus. Dodoties ceļojumā, personu apliecinošam dokumentam ir jābūt arī bērniem.

Pasi vai personas apliecību izsniedz desmit darbdienu laikā vai paātrinātā kārtībā divu darbdienu laikā pēc personas vēlēšanās.





Foto: no arhīva