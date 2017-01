Krievu jaunieši Vecrīgā gribēja uzbūvēt savas barikādes (FOTO)

Šajās dienās, kad aprit 1991. gada janvāra barikāžu gadskārta, daudzviet Latvijā notiek atceres sarīkojumi. Tradicionāli Jelgavā 20. janvārī atmiņu ugunskurs būs pie Spīdolas ģimnāzijas. Ne reizi vien šajā pasākumā ir piedalījies ģimnāzijas izveidotājs un pirmais direktors Andris Tomašūns, kura barikāžu stāsts ir par Latvijas Radio nama aizsardzību Vecrīgā.

Stāstījumā pārceļoties uz to laiku, A.Tomašūns piebilst, ka vēl nebija sākusies interneta ēra (Latvijā nebija neviena ziņu portāla). Radio un televīzija tādēļ bija operatīvākie un krīzes apstākļos svarīgākie masu informācijas avoti. Lielo nacionālo laikrakstu iznākšana tajā laikā bija stipri traucēta, jo 2. janvārī Rīgas specializētā milicijas vienība, ko tautā sauca par «melnajām beretēm», bija ieņēmusi Preses namu. Virs tā bija uzvilkts Padomju Savienībā iekļautās Latvijas PSR karogs, un melnās beretēs tērptie miliči tur atļāva ieiet tikai nedaudzo Kremlim lojālo izdevumu darbiniekiem. Pēc 13. janvāra, kad Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notika uzbrukums televīzijas centram, līdzīgs liktenis draudēja arī Latvijas Radio ēkai, Zaķusalas televīzijas kompleksam, valdības namam, kā arī vēl pēc padomju likumiem vēlētajai un valsts neatkarību prasošajai Augstākajai Padomei. Viens no 201 deputāta un no 131, kas pārstāvēja Tautas fronti, bija A.Tomašūns.

Foto: no Andra Tomašūna albuma. Visu rakstu lasiet 19. janvāra «Zemgales Ziņās»