Latvijas mazpulki gatavojas valsts simtgadei – aizvadīta gadskārtējā biedru konference (FOTO)

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājusies gadskārtēja biedrības «Latvijas Mazpulki» konference, kurā vairāk nekā 260 mazpulcēnu un mazpulku vadītāju no visas Latvijas atskatījās uz iepriekšējā gadā paveikto, kā arī piedāvāja idejas, kā sagaidīt valsts simtgadi.

Mazpulku darbība katru gadu tiek plānota un izvērtēta nacionālā līmenī, piedaloties mazpulku vadītājiem un mazpulku priekšniekiem. Aizvadītajā gadā viens no nozīmīgākajiem darbības atskaites punktiem bija projekts «Augsim Latvijai» – aktivitāšu kopums, kas atbalstīja biedrības «Latvijas Mazpulki» darba ar jauniešiem kvalitāti, sekmēja neformālās izglītības metožu plašu izmantošanu, kā arī līderu motivēšanu un izglītošanu. Savukārt projektā «Augsim savam novadam» mazpulcēni no astoņiem novadiem tikās ar pašvaldību pārstāvjiem, lai diskutētu par to, kā labāk sadarboties, lai novadi un mazpulki palīdzētu cits citam attīstīties. Bet ar konferenci «Laiks. Lauki. Mazpulki» 2016. gada februārī tika atzīmēta organizācijas 25 gadu atjaunošanas gadskārta.

«Simtgades devīze ir «Es esmu Latvija!». Svarīgi, ka izjūtam sevi kā mūsu zemes un valsts dzīvu daļu. Katrs Latvijas cilvēks ar savu stāju, attieksmi, zināšanām, talantu dara un rada Latviju stiprāku un labāku. Tieši tāda ir mazpulcēnu kustība. Jau 25 gadus čaklie mazpulcēni nāk kopā un aktīvi iesaistās Latvijas stāsta izzināšanā un jaunu lappušu rakstīšanā. Esmu gandarīta, ka mazpulcēni ir piepulcējušies Latvijas simtgades svētku radītāju un darinātāju pulkam, lai turpinātu aktīvi darboties un radītu jaunas, paliekošas vērtības,» uzsver kultūras ministre Dace Melbārde.

«Mazpulcēni iesaistās un organizē projektus, kas pašiem jauniešiem vairo mīlestību pret savu zemi un kultūru un reizē attīsta dažādas zināšanas, kas nākotnē lieti noderēs. Jau vairākus gadus bērni labprāt piedalās projektos, kas saistīti ar dārzkopību un vides labiekārtošanu, tāpēc arī šajā gadā jaunieši ne tikai stādīs un audzēs dārzeņus, ko vēlāk nodot tirdzniecībai, un labiekārtos Latvijas pagastus, bet arī piedalīsies tādos kultūras pasākumos kā akcija «Apskauj Latviju» un konkurss «Manas simts tautasdziesmas»,» par šī gada plāniem stāsta Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne.

Jau vairākus gadus Latvijas mazpulki sadarbojas ar tirdzniecības tīklu «Maxima Latvija», kurš arī 2017. gadā turpinās atbalstīt un stiprināt jauniešu kustību dažādos Latvijas novados, nodrošinot arī starta kapitālu sēklas iegādei jaunajā ražas sezonā.

«Latvijas Mazpulki» dibināti 1929. gadā, kad tie bija ne tikai laukos, bet arī pilsētās. 1933. gada vasarā darbojās 123 mazpulki ar 1976 dalībniekiem. Šobrīd biedrība «Latvijas mazpulki» visā Latvijā apvieno vairāk nekā 2000 čaklu bērnu un jauniešu, kas šogad paspējuši izaudzēt dažādus dārzeņus. Mūsu pusē mazpulki darbojas Staļģenes un Aizupes skolā.





