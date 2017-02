Lauksaimnieki var iesniegt lauku bloku precizējumus

Lauku atbalsta dienests informē, ka no šā gada 3. februāra tiek uzsākta lauku bloku un ainavu elementu precizēšana 2017. gadam.



Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ka klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo tā tiks izvērtēta dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks atkārtoti apmeklēta.

Ņemot vērā kļūdas, ko klienti pieļāva iepriekšējā gadā, LAD atgādina, ka minētais lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai 2017. gadā. Vienoto iesniegumu varēs iesniegt šā gada pavasarī, un tā iesniegšanas laikā ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību, kas ir vismaz 0,3 hektāri.

Šogad lauksaimniekiem, kuri saimnieko pa stabilām un dabā identificējamām lauku robežām, varēs izveidot «lauksaimnieku blokus» (arī tie jāiesniedz kā lauku bloku precizējums), lai nošķirtu savas apsaimniekotās platības no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šī iespēja veidot blokus ļaus laikā, kad notiks pieteikšanās platību maksājumiem, izvairīties no pieteikto platību pārklāšanās ar kaimiņu pieteiktajām platībām. Plašāka informācija par to veidošanu lasāma LAD mājas lapā.

LAD atgādina, ka klienti var pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ .

Attēls: https://karte.lad.gov.lv/