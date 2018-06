Līgo svētkos gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 40 reģionālajos autobusu maršrutos

Līgo svētkos un Jāņu dienā, 23. un 24. jūnijā, gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 40 reģionālajos autobusu maršrutos, informē Valsts SIA “Autotransporta direkcija” pārstāve Zane Plone. Izmaiņas saistītas gan ar papildu reisu atklāšanu, gan arī ar to skaita samazināšanu deviņu pasažieru pārvadātāju apkalpotajos maršrutos. Ar izmaiņām var iepazīties mājaslapas www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai jautājumu gadījumā vērsties pie attiecīgā pārvadātāja.

Izmaiņas gaidāmas vairāk nekā 40 maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus veic deviņi pārvadātāji: AS “CATA”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Jelgavas autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Daugavpils autobusu parks” un “Norma-A”.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.





