Noteiks ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šogad pirmo reizi rīko konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”.

Pašvaldību atbalstu ģimenēm vērtē gan konkursa komisija, pamatojoties uz pašvaldību iesniegto informāciju, gan ikviens Latvijas iedzīvotājs, līdz 31. oktobrim balsojot vietnē www.vietagimenei.lv, informē konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība” komunikācijas konsultante Gunta Misāne.

Ikviens iedzīvotājs var novērtēt vienas, divu vai pat trīs pašvaldību atbalstu ģimenēm dažādās jomās. Balsot iespējams ne tikai par tām pašvaldībām, kas piedalās konkursā, bet arī par jebkuru citu.

Konkursā šogad piedalās 55 pašvaldības, kas tiek vērtētas trīs grupās – republikas nozīmes pilsētas, reģionālas nozīmes attīstības centri un pārējās pašvaldības. Visplašāk pārstāvēts ir Rīgas reģions – 19 pašvaldības –, no Vidzemes un Zemgales piedalās pa 12 pašvaldībām, no Kurzemes astoņas, bet vismazāk ir no Latgales – tikai četras. Sīvākā konkurence gaidāma starp mazajām pašvaldībām – piedalās 39 no 89 pašvaldībām –, reģionālo attīstības centru vidū startē deviņas no 21, bet republikas nozīmes pilsētu grupā septiņas no deviņām lielajām pilsētām.