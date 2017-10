Pa galvenajiem Latvijas autoceļiem vairs nedrīkst braukt ātrāk par 90 kilometriem stundā

No piektdienas pa galvenajiem autoceļiem vairs nedrīkst braukt ātrāk par 90 kilometriem stundā, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas valsts ceļi".

Iestājoties rudenim, tiek atcelts palielinātais maksimālais braukšanas ātrums 100 kilometri stundā, kas vasarā bija ieviests atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos.

Paaugstinātais maksimālais ātrums vasarā bija šādos ceļu posmos: uz Tallinas šosejas Saulkrastu apvedceļa posmā, kā arī no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam; Vidzemes šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz atjaunotā seguma beigām; Daugavpils šosejas posmā no Salaspils līdz Ikšķilei un no Nīcgales līdz Daugavpils apvedceļam; Jelgavas šosejas posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvadam uz Jelgavas apvedceļa; atsevišķos posmos uz autoceļa Jēkabpils-Rēzekne.





Foto: 123rf.com