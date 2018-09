Pie pāvesta Aglonā aicināti arī iepriekš nereģistrētie

Lai gan katoļu draudzēs jau noslēgusies reģistrācija dalībai Romas pāvesta Franciska vadītajā dievkalpojumā 24. septembrī sakrālajā laukumā pie Aglonas bazilikas, katoļu garīdznieki teic, ka uz Aglonu droši var doties arī tie, kas iepriekš nav reģistrējušies. Tikai tad jārēķinās, ka ieeja sakrālajā laukumā būs pa atsevišķiem vārtiem.

Klostermāsa Meinarda, kas ir viena no jelgavnieku koordinatorēm braucienam uz Aglonu, teic, ka jau 15. augustā Aglonā Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Rēzeknes–Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis aicinājis pie pāvesta doties ikvienu, kas to vēlas. Ir zināms, ka sakrālajā laukumā plāno pulcēties ap 30 tūkstoši cilvēku, taču vietas tur ir vairāk. Nokļūšana Aglonā ir katra paša ziņā. No Rīgas uz Aglonu tiek norīkoti trīs vilcieni.



Vizītes organizatori skaidro, ka pirmdienas rītā uz īsu brīdi pāvestu Francisku varēs satikt arī Rīgā. Pulksten 8.50 augstais viesis tiks sagaidīts pie Rīgas pils. Tur arī būs uzstādīts ekrāns, kas nodrošinās labāku redzamību visiem, kuri atradīsies tālāk no galvenā notikuma vietas, kā arī ļaus sekot līdzi pāvesta uzrunai sabiedrības augstākajām amatpersonām un diplomātiskajam korpusam Rīgas pilī. Savukārt pulksten 10.10 pāvests Francisks noliks ziedus pie Brīvības pieminekļa.





Foto: no interneta resursiem