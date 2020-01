Lauku atbalsta dienestā darbu sākusi virtuālā asistente Ieva

Lauku atbalsta dienestā (LAD) pirmdien, 27.janvārī darbu sākusi elektroniska virtuālā asistente Ieva, kuras uzdevums ir visas diennakts laikā palīdzēt klientiem rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, aģentūru LETA informēja dienestā.

Saskaņā ar LAD sniegto informāciju, virtuālā asistente informēs par to, kā var kļūt par dienesta klientu, kā arī sniegs atbildes uz noteiktiem jautājumiem par platību maksājumiem, piemēram, kādus maksājumus var saņemt par sakoptu zemi, cik lielas ir maksājumu likmes un citiem.

Patlaban LAD virtuālā asistente spēj sniegt vairāk nekā 400 dažādas atbildes, norāda dienestā. Saskaņā ar LAD pausto, dienesta virtuālā asistente ātri mācās, tāpēc ik dienu pieaugs to jautājumu loks, par kuriem Ieva būs informēta. Patlaban tā darbojas testa režīmā, tāpēc ne vienmēr varēs LAD klientiem izskaidrot visu nepieciešamo informāciju.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (VL-TB/LNNK) aģentūrai LETA uzsvēra, ka informatīvā palīdzība ir būtiska daļa no tā atbalsta, ko ZM spēj nodrošināt Latvijas lauksaimniekiem. Zemkopības ministrs atgādināja, ka ir pieejamas dažādas Eiropas Savienības un valsts atbalsta programmas, kurām lauksaimnieki var pieteikties, taču, lai to izdarītu sekmīgi, ir jāzina, kā to pareizi izdarīt.

"Lauksaimniekiem bieži vien rodas jautājumi un neskaidrības, un mēs arī šo palīdzību sniedzam, konsultējot un skaidrojot visu nepieciešamo. Un, lai arvien pilnveidotu informatīvā atbalsta formu, LAD turpmāk būs sava virtuālā asistente - Ieva, kuras mērķis ir sekmēt atbilžu operatīvu sniegšanu uz biežāk uzdotajiem iedzīvotāju jautājumiem, kā arī atslogot klientu apkalpošanas speciālistus, lai viņiem būtu vairāk laika un iespēju sniegt individuālas konsultācijas tieši sarežģītāku jautājumu risināšanai," pauda Gerhards.

LAD informēja, ka virtuālā asistente izstrādāta Latvijas valsts pārvaldes valodas tehnoloģiju platformā "Hugo.lv" sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru un valodas tehnoloģiju uzņēmumu "Tilde". LAD esot gandarīts par sadarbību ar "Tildi", kas izstrādāja virtuālās asistentes tehnisko risinājumu un izskaidroja tās darbību un komunikācijas lomu saziņā ar klientiem.

"Cilvēka spēja vienu un to pašu jautājumu pavaicāt citā veidā ir gandrīz neierobežota, tādēļ uzdotie jautājumi pastāvīgi jāpārrauga, lai saprastu, ko un kā lietotāji vēlas uzzināt. Tieši tādēļ aicinām virtuālos asistentus testēt publiski, dodot iespēju asistentam mācīties no īstiem klientu jautājumiem," pauda "Tildes" biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš.

LAD virtuālā asistente Ieva sākotnēji būs sastopama dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv, bet drīzumā darbosies arī programmas "Piens un augļi skolai" mājaslapā.

LAD ir ZM pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē ES Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.

Foto: Lauku tīkls