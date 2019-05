Levits: “Esmu piesardzīgs optimists…” (FOTO)

Ar priekšlasījumu par valstiskām vērtībām Latvijā un ES pagājušajā nedēļā LLU viesojās Latvijas Valsts prezidenta kandidāts ES Tiesas tiesnesis Egils Levits. Pēc priekšlasījuma, kas beidzās ar sirsnīgiem studentu aplausiem, E.Levits atbildēja arī uz laikrakstu “Bauskas Dzīve” un “Zemgales Ziņas” žurnālistu jautājumiem. Taču vispirms četri jautājumi no studentu auditorijas.

– Tagadējam prezidentam Raimondam Vējonim ir tiesības kandidēt uz otro pilnvaru termiņu. Jūs, piekrītot kandidēt, apriori norādāt, ka viņš kaut ko dara nepareizi, vai arī to, ka jūs prezidenta pienākumus varat veikt labāk. Es gribētu labāk saprast jūsu motivāciju piedalīties Valsts prezidenta vēlēšanās.



Ja vien tas nav kāds īpašs gadījums, mēs visi kā Latvijas pilsoņi esam aicināti respektēt savas Valsts prezidentu, kas vienlaikus ir mūsu valsts simbols. Līdzīgi kā lielākā daļa mūsu pilsoņu arī es ļoti respektēju mūsu tagadējo prezidentu. Protams, katrs prezidents ir citādāka personība ar savām prioritātēm. Atšķirībā no citām valsts institūcijām Valsts prezidents ir tāda institūcija, kas lielā mērā atkarīga no cilvēka personības, kas šo amatu pilda. Kas attiecas uz manu kandidēšanu Valsts prezidenta vēlēšanās, acīmredzot Saeimas vairākums, rūpīgi apsverot vairākas kandidatūras, ir nonācis pie secinājuma, ka

Foto: Eva Pričiņa