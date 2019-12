Līdz pavasarim plāno pabeigt marķējumu Svētā Jēkaba ceļa posmā Rīga-Žagare

Latvijas Svētā Jēkaba ceļa asociācija plāno līdz pavasarim pabeigt marķējumu Svētā Jēkaba ceļa posmā Rīga-Žagare, aģentūra LETA noskaidroja katoļu baznīcā.

Decembrī asociācijas pārstāvji, Dobeles novada Krimūnās ierokot pirmo ceļu norādes stabiņu, sāka Svētā Jēkaba ceļa marķēšanu Latvijā. Uz stabiņa ir atainots gliemežvāks, kas ir Santjago jeb Svētā Jēkaba ceļa simbols, kā arī bultiņa.

Kā pavēstīja asociācijas vadītāja Sandra Rone, tad "Latvijas Valsts ceļi" ir apstiprinājuši galvenās marķējuma vietas, kurās nepieciešama stabiņu ierakšana, tāpēc Dobeles novadā vēl šoziem plānots ierakt kopumā desmit norāžu stabiņus.

Tieši Dobeles novadā virzienā līdz Rīgai esot garākais Santjago ceļa posms. Pēc Rones paustā, tam seko Tērvetes, Jelgavas, Mārupes novads, kuros norādes tiks izvietotas vēlāk. Tāpat šajā ceļa posmā tiks izvietotas plāksnītes un uzlīmes.

Viņa skaidroja, ka attiecībā uz uzlīmēm un plāksnītēm lielu daļu asociācija plāno sarunāt ar privātmāju saimniekiem, piestiprinot tās pie esošiem stabiem, pastkastītēm, kokiem, apmalēm, soliņiem, akmeņiem un putnu būrīšiem. Norādes izvietos ikvienā vietā, kur ceļi sadalās, kā arī pārāk garos taisnos posmos.

Kaut arī elektroniskais marķējums jau ir izgatavots un ceļu Zemgalē var iet ar mobilās aplikācijas palīdzību, tomēr marķējums dabā ir obligāts, jo garo ceļu mērotāji labprāt lieto papīra kartes, ejot bez telefona palīdzības, stāstīja Rone.

Šoruden asociācijas pārstāvji devās pārgājienos pa Zemgali un nakšņoja svētceļniekiem paredzētajās naktsmājās. Rone stāstīja, ka sarunājušies ar naktsmāju saimniekiem un stāstījuši kā tiek uzņemti svētceļnieki Spānijā, par pasēm, to reģistrēšanu, zīmogu izgatavošanu, kā arī katrā vietā tika sameklēts kāds cilvēks, kurš spēs sarunāties angļu valodā.

Asociācijas vadītāja stāstīja, ka no šī gada pavasara līdz 25.jūlijam notika izpētes pārgājieni no Žagares Lietuvā līdz Rīgai, un līdz šim veikta triju etapu izpēte arī Vidzemē posmos Garkalne-Carnikava, Carnikava-Vecāķi, Vecāķi-Vecrīga. Asociācija paredz, ka pārgājieni Vidzemē turpināsies pavasarī, sākot no Valkas un dodoties virzienā uz Rīgu.

Tāpat viņa norādīja, ka pavasarī plānots turpināt marķēšanas darbu Zemgalē, lai jau 2020.gada pavasarī no Rīgas līdz Žagarei ceļu varētu veikt ārzemju viesi un arī vietējie interesenti. Daudzi interesenti, kas nākot no Vācijas, Amerikas, Dienvidāfrikas, jau esot informējuši asociāciju, ka ir nopirkuši biļetes uz Rīgu, lai no šejienes dotos uz Santjāgo de Kompostela.

Savukārt jau februārī Zemgales posmu kājām plāno mērot asociācijas biedri no Lietuvas.

