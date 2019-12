Liela daļa tērvetnieku ir par pievienošanos Jelgavas novadam (FOTO)

“Mēs negribam, ka “lielo Tērveti” pievieno “mazajai Dobelei”. Mēs esam par pievienošanu Jelgavai, kā tas ir bijis apriņķu laikos,” mazliet ironiski un tomēr nopietni saka Tērvetes patriots lauksaimnieks Raivo Zalcmanis. Tā viņš vērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzīto administratīvi teritoriālo reformu. Saeimā iesniegtais likumprojekts paredz, ka Tērvetes novads tiek pievienots Dobeles novadam, un tikai Saeimas deputāti tagad var šo nostādni mainīt.

Patrioti ne vien vārdos



Tērvetnieka patriotismu R.Zalcmanis apliecina, dienu un nakti būdams gatavībā doties saviem novadniekiem palīgā dzēst ugunsgrēkus. Viņš un viņa dēls Sandis ir Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandā. Vidēji rēķinot, pat biežāk nekā reizi mēnesī komanda piedalās kāda ugunsgrēka dzēšanā Tērvetes novadā un tuvākajā apkārtnē.

Tērvetes brīvprātīgie ugunsdzēsēji priecājas par nupat saņemto ugunsdzēsēju automašīnu. Tās šasija tapusi Krievijas autorūpnīcā KamAZ, bet tālāk tikusi komplektēta rūpnīcā Lietuvā, Rokiškos. Jaunā automašīna, kas ir divreiz jaudīgāka par veco “ziliņu”, ir ieguvums no ES finansētās Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta, kas turpinās no 2014. gada un kura kopējais finansējums ir 543 262 eiro. Līdzīgi ir ar Tērvetes brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo, kas atrodas Tērvetes novada Zelmeņos un par minētā projekta naudu tiek pamatīgi remontēts. Visus darbus celtnieki sola pabeigt līdz janvārim.

Pēc Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta nosacījumiem, ugunsdzēsēju automašīnai vēl piecus gadus jākalpo savam mērķim – ugunsgrēku dzēšanai. Tātad Tērvetē brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandai ir jābūt neatkarīgi no administratīvi teritoriālās reformas gaitas.

Foto: Eva Pričiņa