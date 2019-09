LLU darba vizītē viesojas zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (FOTO)

Lai iepazītos ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studiju vidi, 11. septembrī Jelgavā darba vizītē ieradās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards un ministra ārštata padomnieks Edvards Ratnieks. Tā kā universitāte ir Zemkopības ministrijas padotībā, vizītes laikā viesi apskatīja vairākus LLU objektus, tikās ar fakultāšu pārstāvjiem un pārrunāja aktuālos risināmos jautājumus, informē LLU komunikācijas vadītāja Lana Janmere.

Ministra vizīte sākās LLU Veterinārmedicīnas fakultātē, kuras dekāns Kaspars Kovaļenko iepazīstināja viesus ar situāciju veterinārmedicīnas augstākajā izglītībā Latvijā, kurai ir plaša attīstības vēsture un šogad tiek svinēta 100 gadu jubileja. Turklāt šodien tā ir pieprasīta izglītības nozare ne vien Latvijas jauniešu vidū, bet visā Eiropā. To apliecina fakts, ka fakultātē studē ārvalstu studenti un viņu skaits arvien pieaug.

Tādēļ pēdējos gados fakultātē un arī Veterinārajā klīnikā tiek īstenoti dažādi studiju vides uzlabošanas pasākumi, ar kuriem tika iepazīstināts arī ministrs un, kas ļautu iegūt pilnīgu Eiropas veterinārmedicīnas izglītības iestāžu asociācijas (EAVES) starptautisko akreditāciju. Tādējādi tiktu veicināta LLU piedāvātās izglītības atpazīstamība un prestižs Eiropā.

Zemkopības ministrijas pārstāvjiem bija iespēja iepazīties arī ar Veterinārās klīnikas darbu gan mazo dzīvnieku, gan zirgu ārstniecībā, kuras pakalpojumus labprāt izmanto kaimiņvalstu iedzīvotāji, un kuras darbs virzīts veterinārmedicīnas studentu praktisko iemaņu attīstīšanai.

Vizīte turpinājās Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, kas ir unikāls pārtikas izglītības un zinātnes centrs Latvijā. Fakultātes dekāns Mārtiņš Šabovics ministru iepazīstināja ar izveidotajām laboratorijām, kur noris ne vien studiju un pētnieciskais darbs, bet sadarbībā ar uzņēmējiem tiek testēti un radīti jauni pārtikas produkti. Fakultātē pieejamais inventārs ļauj zinātniekiem veidot nelielas jaunu pārtikas produktu sērijas, kas lielajās ražotnēs nav iespējams, un savlaicīgi noteikt produkta īpašības un veikt nepieciešamos uzlabojumus, lai pēc tam tos varētu ražot un virzīt tirgū.

Lielākā daļa no produktiem, kas radīti Jelgavā, aizvadītajā nedēļā tika prezentēti starptautiskajā pārtikas izstādē “Riga Food 2019”, līdz ar to K. Gerhardam bija iespēja gūt priekšstatu par izstādē redzēto produktu attīstības ceļu no laboratorijas līdz tirgum.

Tāpat paralēli vizītēm divās fakultātēs, viesi apskatīja īstenotos ēku energoefektivitātes veicināšanas pasākumu rezultātus LLU 9. studentu viesnīcā, kas atjaunota veterinārmedicīnas studentu vajadzībām, un Jelgavas pilī, kurā šobrīd izvietotas universitātes Lauksaimniecības un Informācijas tehnoloģiju fakultātes, kā arī atrodas administratīvās struktūrvienības.

Foto: LLU