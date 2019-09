LLU pirmo reizi iekļūst prestižajā “Times Higher Education” pasaules universitāšu reitingā

Septembrī publicēts jaunākais “Times Higher Education” Pasaules universitāšu reitings 2020, kurā starp 1400 labākajām pasaules universitātēm nosauktas trīs universitātes no Latvijas, tostarp Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas prestižajā reitingā iekļuvusi pirmo reizi un starptautiskajā vidē zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies, informē LLU komunikācijas vadītāja Lana Janmere.

“Times Higher Education” reitingā tiek vērtētas pētniecībā aktīvas universitātes no visas pasaules, izmantojot vairākus kritērijus piecos darbības virzienos: studijas (studiju vide), zinātne (apjoms, ienākumi, reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais profils (mācībspēki, studenti, pētījumi) un ienākumi no nozares (zināšanu pārnese). Ar kritēriju palīdzību tiek mērīti universitāšu sasniegumi un reitingā iekļautas tikai pasaulē labākās universitātes.

Vadošās trīs vietas jaunākajā reitingā ieņem Oksfordas universitāte, Kalifornijas tehnoloģiju institūts un Kembridžas universitāte. Taču kopumā reitinga kvalitātes prasībām atbilstošas ir gandrīz 1400 augstākās izglītības un pētniecības iestādes no 92 pasaules valstīm. Latvijas Universitāte (LU) ieņem pozīciju starp labākajām 801 – 1000 augstskolām, bet LLU un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ierindojušās grupā 1001+.

LLU visaugstākos rādītājus ieguvusi zinātnē un zināšanu pārnesē, šajos rādītājos konkurējot arī ar LU un RTU un iekļūstot pasaules 1000 labāko augstskolu vidū. Atbilstoši zinātnes rādītājiem, LLU ir ieguvusi 714. vietu, bet zināšanu pārnesē – 913. vietu.

“Iekļūšana reitingā ir starptautiska atzinība par nozīmīgo darbu, kuru mūsu zinātnieki īsteno jau vairākus gadus dažādās zinātņu jomās – biozinātnēs, inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Turklāt reitinga rezultāti skaidri parāda, ka esam stratēģiski nozīmīgi tautsaimniecības nozarēm un spējam konkurēt ar citām universitātēm zināšanu pārnesē. Reitinga rezultātus izmantosim kā instrumentu, lai izvērtētu savas stiprās puses, kā arī virzienus, kuros nepieciešama pilnveide. Tā kā reitingā minēto vadošo universitāšu priekšrocība ir tām pieejamais finansējums, kāds Latvijas augstskolām nekad nav bijis, LLU iekļūšanu tajā vērtējam kā teicamu sasniegumu. Esam spējuši efektīvi izmantot nelielo resursu daudzumu, kas pieejams augstākajai izglītībai un zinātnei. Savu iesākto ceļu uz izcilību turpināsim, lai nākotnē iegūtu vēl augstāku novērtējumu,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

Līdz šim LLU bija iekļuvusi starp labākajām universitātēm QS Eiropas jaunattīstības un Centrālāzijas valstu augstskolu reitingā, kurā ik gadu tiek nosauktas reģiona 250 labākās universitātes, taču iekļūšana ”Times Higher Education” Pasaules universitāšu reitingā norāda uz universitātes starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju daudz plašākā mērogā, kas šobrīd būtiski pieaugusi.

Foto: no arhīva un publicitātes