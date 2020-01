Par izcilu ieguldījumu zinātnes attīstībā, sasniegumiem izgudrotājdarbībā un inovācijā, kā arī par ilggadēju starptautisko sadarbību un dalību Eiropas Savienības un Krievijas Zinātnes akadēmijas zinātniskajos projektos Eiropas zinātnes un rūpniecības konsorcijs "ESIC", Krievijas Zinātņu akadēmija, Starptautiskā zinātnieku, pasniedzēju un speciālistu asociācija 11. decembrī ar ordeni “Alexander Magnus" apbalvojusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta profesoru Dr.hab.sc.ing. Genādiju Moskvinu, informē LLU.

Starptautiskās nominācijas ordenis “Alexander Magnus" tiek piešķirts zinātniekiem ar augstāko zinātnisko kvalifikāciju par ieguldījumu zinātnes attīstībā, ko atzīst starptautiskā sabiedrība. To apstiprina starptautiskās sadarbības aktivitātes, publikācijas, starptautiskie patenti, izgudrojumi, starptautiskās balvas, nominācijas, Goda nosaukumi, laureāta diplomi, kā arī ilggadēja dalība Eiropas Savienības zinātniskajos projektos.

Jāatzīmē, ka profesors Genādijs Moskvins, piedaloties XLIII Starptautiskā mācību - metodisko līdzekļu un grāmatu izstādē - prezentācijā Maskavā konkursa "Zinātnes zelta fonds" nominācijā "Labākais mācību - metodiskais līdzeklis nozarē", bija ieguvis trīs sertifikātus un trīs konkursa laurāta diplomus par mācību grāmatām "Intelligent Systems and Technologies", "Automation" un "Virtual Simulation of Electrical Machines and Drives". Visas trīs profesora G. Moskvina mācību grāmatas apstiprinātas dalībai Vispasaules grāmatu izstādē "Leipzig Book Fair 2020, kas martā norisināsies Vācijā.

Foto: LLU