LM aicina kļūt par brīvprātīgā darba veicējiem valsts sociālās aprūpes centros

Labklājības ministrija (LM) aicina cilvēkus kļūt par brīvprātīgā darba veicējiem valsts sociālās aprūpes centros (VSAC), aģentūra LETA uzzināja ministrijā.

Latvijā ir pieci valsts sociālās aprūpes centri, tiem kopā ir 27 filiāles dažādos Latvijas reģionos.

LM informē, ka brīvprātīgie darbinieki filiālēs var palīdzēt gan bērnu audzināšanā un aprūpēšanā, gan atbalsta un saturīga brīvā laika aktivitāšu organizēšanā neredzīgām personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

VSAC filiāles sagaidītu un uzņemtu divus vai trīs brīvprātīgos dienā, kuri līdz trim stundām varētu palīdzēt piepildīt kā bērnu ikdienu ar uzmanību un rūpēm, tā neredzīgu personu un personu ar garīga rakstura traucējumiem ikdienu. Konkrētais brīvprātīgā darba uzdevums tiktu precizēts filiālē atbilstoši nepieciešamībai un situācijai konkrētajā dienā, piebilda LM.

Par brīvprātīgā darba veicēju var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. LM norāda, ka katram, kurš to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgā darba veicēju valsts sociālās aprūpes centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Lai kļūtu par brīvprātīgā darba veicēju vispirms jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgā darba veicēju atbalsta sociālās aprūpes procesa nodrošināšanā.

Pēc tam jāizvēlas konkrētā VSAC filiāle, kurā vēlaties veikt brīvprātīgo darbu, jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, kā arī jānogādā pieteikums LM, Skolas ielā 28, Rīgā, vai VSAC filiālē.

LM norāda, ka tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.

