LU Botāniskajā dārzā uzziedējusi dāliju kolekcija (FOTO)

Līdz ar pirmajām gaisā jūtamajām rudens vēsmām, Latvijas Universitātes (LU) Botāniskajā dārzā krāšņi uzziedējusi dāliju kolekcija. Krāšņās kolekcijas ziedēšana apskatāma katru dienu botāniskā dārza darba laikā, informē Botāniskā dārza pārstāve Agnese Reķe.

Šķirņu un sugu skaita ziņā LU Botāniskā dārza dāliju kolekcija ir viena no bagātīgākajām – tajā apskatāmas vairāk nekā 250 dažādas dāliju sugas un šķirnes. Kolekciju 20. gadsimta 40. gados sāka veidot dārznieks Ernests Palcers. Dāliju sektorā viņš nostrādāja vairāk nekā 40 gadu. Viņa vārdā nosaukta arī viena no balti ziedošajām šķirnēm ‘Ernests Palcers’. LU Botāniskā dārza kolekcijā apskatāmas gan Latvijā, gan citviet Eiropā, ASV, Kanādā, Japānā, Krievijā un citās valstīs selekcionētas šķirnes. Darbs pie dāliju ekspozīcijas veidošanas tiek nepārtraukti turpināts, un kolekcija apmeklētājus katru gadu sagaida mazliet citā veidolā.

Savvaļā dālijas ir sastopamas Centrālamerikā. Eiropā dālijas kā krāšņumaugs ievestas tikai 18. gadsimta beigās – literatūras avoti vēsta, ka pirmā dālija Eiropā uzziedējusi 1789. gadā Madrides Botāniskajā dārzā no gumiem, ko dārzam uzdāvināja Mehiko Botāniskais dārzs. Laika gaitā dālijas ir kļuvušas par ļoti populāriem dārza krāšņumaugiem, kā rezultātā to oficiālo šķirņu skaits pārsniedzis jau 57 tūkstošus (salīdzinājumam – pastāv tikai nedaudz vairāk neka 35 savvaļas dāliju sugas).

Apmeklētājiem jāņem vērā, ka šogad LU Botāniskā dārza dāliju kolekcija ir pārvietota uz jaunu atrašanās vietu – turpmāk kolekcija būs apskatāma pļavā aiz Tauriņu mājas. Visvieglāk jauno dāliju ekspozīcijas atrašanās vietu atrast, sekojot informatīvajām norādēm.

LU Botāniskais dārzs atrodas Rīgā, Pārdaugavā, Kandavas ielā 2. Maijā-augustā dārzs apmeklētājiem ir atvērts no pulksten 10 līdz 21, septembrī no pulksten 10 līdz 19, un oktobrī-decembrī no pulksten 10 līdz 16.

Informāciju par ieejas biļešu cenām iespējams atrast LU Botāniskā dārza mājaslapā: https://www.botanika.lu.lv/darba-laiks-cenas/darba-laiks-bilesu-cenas/

Foto: LU Botāniskais dārzs