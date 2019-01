“Latvijas valsts mežu” (LVM) dabas parkā Tērvetē apaļās 60. gadu jubilejas gadā viesojies lielākais tūristu skaits tā pastāvēšanas vēsturē – 156 tūkstoši. Salīdzinot ar 2017. gadu, apmeklētāju skaits vienā no iecienītākajām atpūtas vietām Latvijā audzis par septiņiem procentiem, “Ziņas” uzzināja LVM.

“Esam priecīgi par apmeklētāju noturīgo un ik gadu augošo interesi apmeklēt dabas parku Tērvetē. Apzināmies, ka parkam 60 gadu garumā izveidojies savs tēls, un apmeklētāji te brauc vērot dabas un pasakas saspēli, kā arī apgūt meža gudrības. Dabas draugu skaits, kas parku atceras kopš bērnības, ir 51 procents no kopējā apmeklētāju skaita. Vecāki, kas ciemojušies pasaku pasaulē Tērvetē kā bērni, nu jau aicina meža takās savas atvases – vērojama skaista dabas mīļotāju paaudžu pēctecība,” stāsta dabas parka Tūrisma informācijas centra vadītāja Lilita Kauste.

Apciemot rakstnieces Annas Brigaderes pasaku pasauli ierodas ne vien ģimenes, bet arī dabas draugi un aktīvās atpūtas cienītāji no visas pasaules – pērn ārvalstu tūristu skaits veidojis 40 procentu no kopējā interesentu skaita. Joprojām līderos ir viesi no tuvējām kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas. Vasaras mēnešos, atvaļinājumu laikā, dabas parkā viesojās ievērojams skaits tūristu no Izraēlas, Vācijas, Kanādas, Krievijas, ASV un Itālijas.

“Tā kā 27 procenti tūristu parku apmeklē vairākas reizes gadā, tas liek mums nemitīgi attīstīties, augt un iet līdzi laikam. Šogad aicināsim līdzdarboties vairāk nekā 30 pasākumos, vienā no tematiskajām daļām – Rūķīšu mežā – īpaši mazuļus iepriecinās divi jauni kvartāli topošajā pilsētā Čiekurē. Tiks uzsākti arī Rūķu ciema atjaunošanas darbi,” par šogad gaidāmajām aktivitātēm stāsta L.Kauste.Šogad parka viesus gaida dažnedažādi pārsteigumi. Turpmāk viens no apmeklētākajiem apskates objektiem – koka skatu tornis – būs pieejams bez papildu maksas.

2018. gadā dabas parkā Tērvetē pirmo reizi Latvijā norisinājās Latvijas Meža dienas, vienkopus pulcējot ap 100 dažādu ar mežsaimniecību, kokapstrādi un vidi saistītas organizāciju. Apmeklētājiem bija iespēja piedalīties vairāk nekā 80 meža izziņas darbnīcās, darboties daudzveidīgās izglītojošās aktivitātēs kopā ar rūķiem, Cūkmenu un īstiem meža nozares ekspertiem. Divu dienu svētkus apmeklēja vairāk nekā 12 000 bērnu, jauniešu un pieaugušo no visas Latvijas. Arī 2019. gadā Baltijā lielākais meža izziņas pasākums Latvijas Meža dienas notiks 24. un 25. maijā LVM dabas parkā Tērvetē.

Pirmo reizi dabas parkā norisinājās arī ainaviskais dabas taku skrējiens “Stirnu buks”, kas no visas Latvijas pulcēja prāvu pulku aktīvās atpūtas cienītāju, kuri novērtēja iespēju gūt arvien jaunus sasniegumus, kā arī ļauties Tērvetes pilskalna burvībai un gravu plašumam, pārvarot dabas parkam Tērvetē raksturīgos kāpņu posmus un pakalnus. Aktīvā tradīcija un cīņas spars valdīs arī šajā gadā – 27. aprīlī norisināsies taku skrējiena “Stirnu buks” jaunās sezonas otrais posms.

