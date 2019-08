Mainās satiksmes organizācija uz Jūrmalas šosejas un tās krustojumā ar Rīgas apvedceļu

No piektdienas, 16. augusta, būtiski mainās satiksmes organizācija Jūrmalas šosejas (A10) un Rīgas apvedceļa A5 (Salaspils–Babīte) satiksmes mezglā. Satiksme pakāpeniski tiek pārkārtota no Rīgas virziena brauktuves uz Jūrmalas virziena brauktuvi un tiek slēgta apļveida uzbrauktuve uz Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte), braucot no Rīgas Liepājas virzienā, informē VAS “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa.

Pārkārtojot satiksmi uz brauktuvi Jūrmalas virzienā, tā arī turpmāk tiks organizēta pa divām joslām katrā virzienā. Slēgtas ir visas apļveida nobrauktuves satiksmes mezglā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte).

Līdz ar to satiksme šajā mezglā turpmāk tiek organizēta šādi:

Braucot no Rīgas uz Liepāju vai Piņķiem

Jānogriežas uz nobrauktuvi uz Babīti un uz Rīgas apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā.

Braucot no Jūrmalas vai Piņķiem uz Babīti

Jānogriežas uz nobrauktuvi uz Rīgas apvedceļu Piņķu virzienā un uz apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā, jāšķērso Jūrmalas šoseja un jāpagriežas pa labi uz nobrauktuvi no Jūrmalas šosejas.

Braucot no Babītes uz Rīgu

Izbraucot uz nobrauktuves no Jūrmalas šosejas, jābrauc apvedceļa virzienā, uz apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā, jāšķērso Jūrmalas šoseja, vēlreiz jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā un pa nobrauktuvi jādodas uz Rīgu.

Braucot no Piņķiem uz Jūrmalu

Jānogriežas uz nobrauktuvi no Jūrmalas šosejas Rīgas apvedceļa Liepājas virzienā un uz Rīgas apvedceļa jāapgriežas braukšanai pretējā (Babītes) virzienā, jāšķērso Jūrmalas šoseja, vēlreiz jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā un jāturpina ceļš pa nobrauktuvi uz Jūrmalu.

Būvdarbi uz Jūrmalas šosejas (A10) posmā no Rīgas robežas līdz pieejām Jūrmalas caurlaižu punktam (13,41.-19,25. km) sākās jūnijā un tiks pabeigti nākamgad. Autoceļa pārbūves ietvaros ar reciklētu veco asfaltu tiks pastiprināti ceļa pamati un uzklātas trīs jauna asfalta kārtas. Atjaunos arī nobrauktuves satiksmes mezglā ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte).

Darbus uz Jūrmalas šosejas veic piegādātāju apvienība A.C.B. un “Binders” par līgumcenu 22,97 miljoni eiro (ar PVN), ko sedz valsts budžets.

Foto: no arhīva