Mazpulku nometne Staļģenē pulcē vairāk nekā 300 cilvēku (FOTO)

“Nekur nav tik labi kā…” – tāda ir šī gada mazpulcēnu nometnes tēma. Ar mazpulku himnu sākas ikgadējā vasaras nometne “Visu daru es ar prieku!”, kas nu jau ir tradīcija teju divdesmit gadus.

Staļģenes vidusskolā īsi pirms nometnes atklāšanas manāma rosība – tās pagalmā ir sapulcējušies vairāk nekā 300 cilvēku – ne tikai mazpulcēni no visas Latvijas, bet arī brīvprātīgie no dažādām Eiropas valstīm un pat Amerikas Savienotajām Valstīm.

Stāsta biedrības “Latvijas mazpulki” pārstāve Elīna Jogure: “Šī nometne ir ievirzīta starptautiskā dimensijā. Mazpulku nometnei pirmo reizi pievienojušies Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki – jaunieši no dažādām Eiropas valstīm – Polijas, Slovēnijas, Portugāles, Bulgārijas, Rumānijas un Itālijas. Protams, šajā projektā ir arī latvieši. Brīvprātīgie ir jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Papildu starptautisku gaisotni rada trīs Amerikas Savienoto Valstu (ASV) latvieši, kuriem ir saknes Latvijā. Viņi paši sazinājās ar mums, lai piedalītos nometnē.”

Jaunieši no Eiropas Solidaritātes korpusa atbrauca jau nedēļu pirms nometnes sākuma, lai apgūtu zināšanas par to, kā jāveic brīvprātīgais darbs un kā ir jāstrādā grupās, bērnu nometnēs.

Foto: Eva Pričiņa