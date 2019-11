Nepanākot vienošanos par atalgojuma garantiju izpildi, mediķi plāno turpināt protestēt un visā Latvijā rīkos akciju "Nolaid karogu, iededz sveci!", no 8.novembra līdz 13.novembrim lielākajām slimnīcām, ģimenes ārstu praksēm un citiem aizdedzot sveces, kā arī pusmastā nolaižot valsts karogu.

Bez ārstniecības un ambulatorajām iestādēm akcijā aicinās piedalīties arī sabiedrību. Tiks rīkotas arī solidarizācijas akcijas sociālajos medijos.

Kā vēstīts, 7.novembrī mediķi rīkoja protesta akciju "Viena diena bez ārsta", kuras laikā Latvijas mediķi, izņemot neatliekamajā palīdzībā strādājošos, devās vienas dienas bezalgas atvaļinājumā. Vienlaikus šajā dienā tika rīkota arī protesta akcija pie Saeimas, kuras laikā, pēc policijas aplēsēm, bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku.

Lēmums par protesta akcijas rīkošanu pieņemts, jo Ministru kabineta 11.oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta, skaidrojušas mediķus pārstāvošās organizācijas.

Salīdzinājumam - atbilstoši Veselības ministrijas (VM) sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) paudusi, ka Eiropas Komisijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunākie ieteikumi Latvijai paredz būtisku valsts finansējuma palielināšanu veselības aprūpei, lai uzlabotu tās pieejamību un kvalitāti, bet valdība to ignorējot.

Turklāt 2020.gadā mediķu atalgojuma pieaugumam sākotnēji tika solīti 120 miljoni eiro, kas ļautu palielināt algas par 20%, bet līdz šim valdība tam iezīmējusi aptuveni 60 miljonus eiro.

Veselības aprūpes nozares darbinieki turpina uzstāt uz nepieciešamību algu palielināšanai piešķirt visu iepriekš solīto finansējumu.

Pēc šodienas akcijas, mediķu organizācijas ir apņēmušās turpināt protesta akcijas. No šodienas sāksies "Nolaid karogu, iededz sveci!", papildus šai iniciatīvai, mediķi ir arī apņēmušies ierosināt Saeimas atlaišanu.

Ja Saeima 14.novembrī nobalsos par esošo budžetu, nepaaugstinot finansējumu veselības aprūpes nozarei, tad tiks sākta parakstu vākšana par priekšlaicīgu Saeimas atlaišanu, uzsvēris LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris, piebilstot, ka parakstu vākšana notiks elektroniski.

