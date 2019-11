Mediķu protestā pie parlamenta prasa atbilstošu finansējumu nozarei

Protestējot pret plānoto veselības aprūpes finansējuma apmēru tuvākajiem gadiem, ceturtdienas rītā pie Saeimas pulcējies prāvs pulks medicīnas darbinieku, kuri gan uzklausa kolēģu uzrunas, gan izkliedz dažādus saukļus, atskaņo sirēnas un svilpj.



Sanākušo ir tik daudz, ka dažiem politiķiem ir grūti izspraukties cauri pūlim, lai nokļūtu Saeimas ēkā, kur notiks parlamenta sēde.

Kādā brīdī mediķus centās uzrunāt Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK), bet mediķi šajā laikā sāka skaļi izsaukt dažādus saukļus un svilpt, tāpēc ne visiem izdevās viņu sadzirdēt. Mūrniece norādīja, ka saprot, ka līdzekļi veselības aprūpei ir nepietiekami. Viņa aicināja vienam otru uzklausīt.

Mediķu pārstāvji tika uzaicināti uz sarunu parlamentā. Pašlaik tajā notiek Saeimas priekšsēdētājas, finanšu ministra Jāņa Reira (JV) un veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) tikšanās ar mediķu pārstāvjiem.

Uz sanākušo protestētāju plakātiem ir tādi saukļi kā “Vai politiķiem rūp veselība? Neizskatās”, “Jaunajiem mediķiem būt”, “Valdība mīliet mediķus, jo nebūsiet mūžīgi veseli”, “Noguruši mediķi var būt kaitīgi jūsu veselībai” un citi. Protesta akcijas sākumā pie Saeimas tika pienests zārks, uz kura rakstīts “politika”.

Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Kārlis Rācenis savā uzrunā uzsvēra, ka nepietiekama atalgojuma gadījumā mediķi vel vairāk izvēlēsies braukt uz ārzemēm.

Sanākušie pa laikam skaļi izkliedz dažādus saukļus, piemēram, “Par tautas dzīvību”, “Sadzirdēt”, “Vienoti par veselību”, “Ārstiem un māsām būt”, “Zārks vai čemodāns”. Kāds cilvēks skaļi sacīja, ka vēlas redzēt premjeru Krišjāni Kariņu (JV), pēc kā pūlis sāka saukt “Kariņu, Kariņu”.

Pa laikam tiek atskaņotas arī sirēnu skaņas un svilptas svilpes. Tomēr savu kolēģu uzrunas laikā sanākušie ir klusi.

Protestētājus uzrunāja arī kāds pacients, kurš uzsvēra, ka bez ārstiem nav ne tautas, ne valdības. Viņš pateicās ārstiem par viņu darbu, paužot cerību, ka viņus atbalstīs visa tauta.

Protesta akciju uzrauga liels skaits policistu, kā arī Saeimas apsardzes darbinieki.

Kā vēstīts, ceturtdien mediķi rīko protesta akciju "Viena diena bez ārsta", kuras laikā daļa Latvijas mediķu ir, izņemot neatliekamajā palīdzībā strādājošos, devušies vienas dienas bezalgas atvaļinājumā. Vienlaikus šajā dienā tiek rīkota arī protesta akcija pie Saeimas.

Lēmums par protesta akcijas rīkošanu pieņemts, jo Ministru kabineta 11.oktobrī apstiprinātais likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam" projekts paredz, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta, skaidrojušas mediķus pārstāvošās organizācijas.

Salīdzinājumam – atbilstoši Veselības ministrijas (VM) sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.

Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība (LVSADA) paudusi, ka Eiropas Komisijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jaunākie ieteikumi Latvijai paredz būtisku valsts finansējuma palielināšanu veselības aprūpei, lai uzlabotu tās pieejamību un kvalitāti, bet valdība to ignorējot.

Turklāt 2020.gadā mediķu atalgojuma pieaugumam sākotnēji tika solīti 120 miljoni eiro, kas ļautu palielināt algas par 20%, bet līdz šim valdība tam iezīmējusi ap 60 miljonus eiro.

Veselības aprūpes nozares darbinieki turpina uzstāt uz nepieciešamību algu palielināšanai piešķirt visu iepriekš solīto finansējumu.

Ja nozares centieni nedos vēlamo rezultātu, tad no 8.novembra līdz 14.novembrim visā Latvijā tiks īstenota akcija "Nolaid karogu, iededz sveci!", kuras laikā pie veselības aprūpes ēkām pusmastā nolaidīs Latvijas valsts karogu un iedegs sveces, solījuši mediķi. Bez ārstniecības un ambulatorajām iestādēm akcijā aicinās piedalīties arī sabiedrību. Tiks rīkotas arī solidarizācijas akcijas sociālajos medijos.

Ja Saeima 14.novembrī nobalsos par esošo budžetu, nepaaugstinot finansējumu veselības aprūpes nozarei, tad tiks sākta parakstu vākšana par priekšlaicīgu Saeimas atlaišanu, uzsvēris LVSADA priekšsēdētājs Valdis Keris, piebilstot, ka parakstu vākšana notiks elektroniski.

Foto: no arhīva