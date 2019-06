Mehu nepārspētais spēks “ievāc” 71 absolventa ražu (FOTO)

Neiztiekot bez asprātīgām sporta un lauksaimniecības alegorijām un kopīgi izdziedot mehu himnu, 21. jūnijā šīs vasaras lielāko izlaidumu LLU aizvadījusi Tehniskā fakultāte, kurā augstākās izglītības diplomus saņēma 112 absolventi, kuri ieguvuši augstāko izglītību lauksaimniecības inženierzinātnē, mašīnu projektēšanā, lietišķajā enerģētikā un izglītības zinātnēs, ziņo llu.lv.

“Atkarībā no programmas un līmeņa pavadītais studiju laiks mūsu fakultātē un universitātē jums ir bijis dažāda ilguma, bet, neatkarīgi no tā, mēs ceram, ka katrs no Jums ir ieguvis pie mums noteiktas zināšanas, prasmes un atziņas, kuras veicinās turpmākās karjeras izaugsmi. Oficiāli to apliecinās jūsu šodien saņemtie diplomi un diplomu pielikumi. Tie ir “jaudīgi” dokumenti, kas dod jums tiesības pilntiesīgi pretendēt uz tālāko izglītošanos vai darbu ne tikai Latvijā, tomēr ceram, ka savas zināšanas un enerģiju ieguldīsiet šeit,” atklājot izlaidumu teica Tehniskās fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis.

Diplomus pamatstudiju līmenī izlaidumā saņēma seši absolventi programmā “Tehniskais eksperts”, 35 absolventi “Lauksaimniecības inženierzinātne”, 29 absolventi programmā “Lietišķā enerģētika”, 10 absolventi programmā “Mašīnu projektēšana un ražošana” un divi absolventi programmā “Mājas vide izglītībā”. Kā labākie studiju noslēguma darbu autori šajās studiju programmās ir Andrejs Zvirgzdiņš, Normunds Stanka, Jānis Ozoliņš, Matīss Augšpuļs, Anna Ozoliņa, Matīss Brunavs, Mārcis Bergmans, Jānis Rešņa, Vladislavs Butkevičs, Lauris Vaniņš, Raivis Liepiņš un Valdis Ezerkalns.

Savukārt augstākā līmeņa studiju programmās diplomus saņēma astoņi maģistri, kuri studējuši programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne”, 11 maģistri programmā “Pedagoģija” un 11 maģistri programmā “Karjeras konsultants”. Par labākajiem atzīti Artūra Lozberga, Sandra Romančuka, Kristapa Ozoliņkevica, Lailas Zalānes, Jevgēnija Turkina, Riharda Ziediņa, Baibas Pušinskas, Ditas Mauragas, Egitas Atslēgas, Aleksandras Jerkunkovas, Evas Šteinas un Agneses Slišānes maģistra darbi.

Kopā ar diplomu, ko izsniedza LLU studiju prorektors Aigars Laizāns, pats būdams mehu saimes pārstāvis, absolventi ieguva īpašu mehu nozīmīti, kas apliecinās sabiedrībā viņu piederību mehu saimei.

Fakultātes dekāns Ilmārs Dukulis, sveicot absolventus, izmantoja Džordža Bernarda Šova teicienu: “Dzīve ir iedvesmojošu muļķību sērija. Grūtības rada atrast piemērotāko. Nekad nepalaidiet garām savu iespēju, jo muļķības ienāk prātā ne katru dienu!” Turklāt jo izglītotāks cilvēks, jo biežāk tas notiekot, un šīs muļķības ir daudzveidīgākas, līdz ar to arī pati dzīve ir krāšņāka.

Kopumā 2019. gadā Tehnisko fakultāti absolvē 124 studenti deviņās dažādās studiju programmās, no tiem 12 absolventi programmā “Profesionālās izglītības skolotājs” diplomus saņēma ziemas izlaidumā janvārī.

Foto: Ruslans Antropovs