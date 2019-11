Nākamgad mājsaimniecībām elektrības rēķinos sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20%

No 2020.gada 1.janvāra AS "Sadales tīkls" elektrības rēķinos mājsaimniecībām sadales tarifa mainīgā daļa samazināsies par 7-20% atkarībā no lietotāja pieslēguma veida, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Regulators trešdien, 27.novembrī, ir apstiprinājis "Sadales tīklu" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

Sadales tarifu veido fiksētā un mainīgā daļa - mainīgās daļas samazinājums būs visām lietotāju grupām un tas vidēji samazināsies par 7-20%.

"Sadales tīkla" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, lai nodrošinātu pārskatāmu un prognozējamu darbības vidi elektroenerģijas lietotājiem, kompānija no 2020.gada 1.janvāra samazinās sadales sistēmas pakalpojumu tarifus nākamajiem pieciem gadiem - līdz 2024.gadam ieskaitot. Tas iespējams vērienīgās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas dēļ, kas tiek īstenota uzņēmumā.

Klienti tarifu izmaiņas redzēs janvāra elektroenerģijas rēķinā, kuru saņems februārī.

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, ko 27.novembrī apstiprinājusi SPRK, paredz samazinātu diferencēto tarifu mainīgo komponenti - maksu par elektroenerģijas sadalīšanu - par vidēji 8%. Komponente par pieslēguma maksas nodrošināšanu (fiksētā maksa) saglabāta nemainīga. Sadales pakalpojumu tarifi tādējādi samazināsies vidēji par 5,5%.

Kompānijā minēja, ka iespēju samazināt sadales sistēmas pakalpojumu tarifus nodrošina 2017.gadā sāktās darbības efektivitātes paaugstināšanas programmas ieguvumi, jau šobrīd nodrošinot būtisku uzņēmuma resursu samazinājumu par 26 miljoniem eiro. Darbības efektivitātes paaugstināšanas programma turpināsies līdz 2022.gadam, taču jau šobrīd tarifu samazināšanā ir izmantots viss tās darbības laikā sasniedzamais izmaksu optimizācijas efekts.

Piemēram, mājsaimniecībai ar vienas fāzes elektrotīkla pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 kilovatstundas (kWh) mēnesī, elektrības rēķinā maksa par elektroenerģijas sadalīšanu samazināsies par 6%. Savukārt, ja mājsaimniecībai, kura apkurē izmanto siltumsūkni, ir trīs fāžu un 25A elektrības pieslēgums un elektroenerģijas patēriņš mēnesī ir 1000 kWh, rēķins samazināsies par 7%. Savukārt metālapstrādes uzņēmumam, kuram elektrotīkla pieslēgums ir vidējā sprieguma elektrotīklā ar jaudu 750 kilovati (kW) un mēnesī tiek patērētas 90 megavatstundas (MWh), rēķins mēnesī samazināsies par 6,9%.

"Šis risinājums ir elektrifikāciju stimulējošs solis, jo atbilstoši SPRK pieņemtajam lēmumam, visiem klientiem tiek samazināta mainīgā komponente, kas veicinās elektroenerģijas patēriņu, lai pozitīvi ietekmētu gan valsts ekonomikas izaugsmi, gan infrastruktūras noslogošanu. Vienlaicīgi, mēs saprotam, ka tarifam jābūt konkurētspējīgam starp Baltijas valstīm. Sevišķi tas attiecas uz lielajiem ražotājiem, kuriem jautājums par to, kur izvietot savas rūpnīcas, ir lielā mērā atkarīgs arī no elektroenerģijas izmaksām. Tarifi, ko mēs piedāvājam lieliem, energoietilpīgiem uzņēmumiem, ir pievilcīgāki nekā citās Baltijas valstīs. Ceram, ka šis solis vēl vairāk stimulēs Latvijas ekonomikas attīstību," sacīja "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Kompānijā minēja, ka lielākie ieguvēji no tarifu mainīgās komponentes samazinājuma būs tie elektroenerģijas lietotāji, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu izmanto efektīvi, tas ir, patērē atbilstoši uzstādītajai jaudai, to maksimāli noslogojot, kā arī klienti, kuriem elektroenerģijas patēriņš ir nakts laikā un ir izvēlēts S3 tarifa plāns.

Lietojot elektroenerģiju nakts laikā, piemēram, attiecīgi noregulējot apsildes iekārtas un siltumsūkņus, lietojot veļas žāvētājus vai uzlādējot elektroautomobiļus, tiek atslogots elektrotīkls dienas laikā, kas nozīmē, ka "Sadales tīklam" ir iespēja nodrošināt jauniem klientiem elektrotīkla pieslēgumu ātrāk un lētāk, neizbūvējot papildu jaudas.

Klientu rēķinos sadales sistēmas pakalpojums veido aptuveni vienu trešo daļu izmaksu, ko veido gan sadales sistēmas operatora izmaksas, gan aptuveni 25% apmērā - arī neatkarīgā pārvades operatora AS "Augstsprieguma tīkls" pakalpojuma izmaksas, kas nav mainījušās.

Jau ziņots, ka "Sadales tīkls" 10.oktobrī iesniedza SPRK elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu projektu ar samazinātu diferencēto tarifu mainīgo komponenti - maksu par elektroenerģijas sadalīšanu - par vidēji 8%.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

Foto: pixabay.com