Nākamgad mediķu darba samaksa pieaugs par 10%, rezidentiem – par 20%

Nākamgad veselības nozares darbinieku zemākā darba samaksa pieaugs par 10%, savukārt rezidentiem darba samaksas pieaugums būs 20% apmērā. Šodien, 10. decembrī, valdība nākamā gada darba samaksas pieaugumu nostiprināja Ministru kabineta noteikumos: Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība", Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” un Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”, informē Veselības ministrijas (VM) preses sekretāre Anna Strapcāne.

Kopumā ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam 2020.gadā ir atvēlēti 60,1 miljons eiro, kas nodrošinās, ka mediķiem atalgojums pieaugs ceturto gadu pēc kārtas. Tas nozīmē, ka, piemēram, sertificētu ārstu zemākā mēnešalga pieaugs par 108 eiro (no 1079 eiro 2019.gadā līdz 1187 eiro 2020.gadā) un sertificētu māsu un ārstu palīgu zemākā mēnešalga palielināsies par 71 eiro (714 uz 785 eiro).

Aplūkojot vidējo darba samaksu, kas tiek iekļauta tarifā, nākošgad ārstiem tā palielināsies par 135 eiro, sasniedzot 1485 eiro, un māsām – par 81 eiro, sasniedzot 891 eiro.

Rezidentu darba samaksa 2020.gadā palielināsies par 190 eiro (no 950 eiro 2019.gadā uz 1140 eiro 2020.gadā). Savukārt rezidentiem, kuri strādā reģionālajās daudzprofilu slimnīcās vai ģimenes ārsta praksēs ārpus Rīgas, pieaugums būtu vēl lielāks – 247 eiro (no 1235 eiro 2019.gadā uz 1482 eiro 2020.gadā), ņemot vērā piemaksu par darbu ārpus Rīgas 30% apmērā. Rezidentiem, kuri sasnieguši trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē vai pirmo gadu papildspecialitātēs, darba samaksa sasniegs 1254 eiro, savukārt, ja rezidents strādā ārpus Rīgas – 1630,20 eiro.

Lielāks darba samaksas pieaugums ir tieši rezidentiem, lai veicinātu paaudžu nomaiņu ārsta profesijā un līdzsvarotu profesijas attīstību ilgtermiņā, kā arī lai mudinātu medicīnas studentus savu turpmāko profesionālo darbību veidot Latvijā.

Lai nodrošinātu, ka piešķirtais finansējums maksimāli efektīvi tiek novirzīts paredzētajam mērķim – zemāko algu palielināšanai, Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, līgumā iekļaus nosacījumu finansējumu novirzīt darba samaksas palielināšanai, kas nepārsniedz trīs vidējās tautsaimniecībā nodarbināto mēnešalgas.

Kopumā kopš 2017.gada ārstu vidējā darba samaksa tarifā palielinājusies par 626 eiro no 859 uz 1 485 eiro 2020.gadā, māsu - par 354 eiro no 537 uz 891 eiro, un māsu palīgu - par 194 eiro no 400 uz 594 eiro 2020.gadā.

Foto: pixabay.com