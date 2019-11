Nākamgad pieaugs vēstuļu sūtīšanas izmaksas

Nākamgad pieaugs VAS "Latvijas pasts" vēstuļu sūtīšanas izmaksas, taču citu pasta pakalpojumu cena samazināsies, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Viņš norādīja, ka regulators apstiprinājis "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojumu tarifus, kas stāsies spēkā no 2020.gada 1.janvāra. Jaunie "Latvijas pasta" universālā pasta pakalpojuma tarifi paredz cenu pieaugumu vēstuļu sūtīšanai, bet atsevišķu citu pasta pakalpojumu cena samazināsies.

Maksa, piemēram, par vienkāršas A klases vēstuļu korespondences sūtījumu svarā līdz 20 gramiem būs viens eiro līdzšinējo 0,57 eiro vietā. Savukārt, piemēram, lielākais samazinājums būs iekšzemes pasta pakas sūtījumam svarā no 15 kilogramiem - no 11,23 eiro līdz 8,04 eiro, kamēr apdrošinātu sīkpaku svarā no 50 līdz 100 gramiem turpmāk varēs nosūtīt kā apdrošinātu pasta sūtījumu par 1,91 eiro līdzšinējo 3,56 eiro vietā.

Irklis stāstīja, ka "Latvijas pasta" tarifi regulatorā nebija skatīti kopš 2008.gada, tāpēc to izskatīšana prasīja tik ilgu laiku. Jaunais tarifu projekts SPRK tika iesniegts šogad aprīlī.

Viņš skaidroja, ka tarifu projekta izskatīšanas laikā kopējās izmaksas pret sākotnēji iesniegto tika samazinātas par 4,76 miljoniem eiro, kas saistīts ar klientu apkalpošanas un sūtījumu savākšanas izmaksu izmaiņām.

"Nav šaubu, ka "Latvijas pasta" esošie tarifi rada zaudējumus jau pēdējos divus gadus. To mēs redzam arī šogad iesniegtajā universālā pasta pakalpojuma saistību tīro izmaksu ziņojumā par 2018.gadu. Saskaņā ar to pērn zaudējumi bija vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā. To kompensēšanu gan regulators neapstiprināja, pamatojot, ka pasta komersantam bija iespēja savlaicīgi vērsties regulatorā ar tarifu projektu, tādējādi izvairoties no zaudējumiem," pauda Irklis.

SPRK atzīmēja, neskatoties uz to, ka izvērtēšanas gaitā tika identificētas iespējas izmaksas samazināt, vienlaikus tika koriģēta arī pakalpojuma apmēra prognoze. Nozīmīgu ietekmi uz tarifu atstāj arī izmaksas, kas saistītas par norēķiniem ar citu valstu pasta komersantiem. Pieaugot tarifiem citās valstīs, pieaug arī "Latvijas pasta" uz universālo pasta pakalpojumu attiecināmās izmaksas. Ņemot vērā minētos apstākļus, tarifs attiecībā uz vēstulēm saglabājās sākotnēji iesniegtajā līmenī.

Jau ziņots, ka universālā pasta pakalpojuma konkurss šogad vasarā noslēdzās bez uzvarētāja, jo konkursa vienīgais dalībnieks "Latvijas pasts" atsauca piedāvājumu. Līdz ar to atbilstoši spēkā esošajam regulējumam universālo pasta pakalpojumu uz laiku līdz diviem gadiem turpina sniegt tas komersants, kurš pildīja universālā pasta pakalpojuma saistības līdz konkursa izsludināšanas dienai. Proti, šajā gadījumā tas ir "Latvijas pasts". SPRK ir pienākums nākamo konkursu rīkot divu gadu laikā.

SPRK šogad 28.augustā lēma par universālā pasta pakalpojuma saistību pagarināšanu "Latvijas pastam" no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

Tostarp, lai nodrošinātu preses piegādes nepārtrauktību, SPRK noteica "Latvijas pastam" universālā pasta pakalpojuma saistību arī abonētās preses izdevumu piegādei. Proti, pienākumu ekonomiski izdevīgākajā veidā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošināt preses piegādi par vienotu tarifu visā Latvijas teritorijā. Regulators ar padomes lēmumu uzlika par pienākumu "Latvijas pastam" līdz 27.septembrim iesniegt aprēķināto preses piegādes tarifu projektu.

Universālajā pasta pakalpojumā ietilpst iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences, pasta paku (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu) sūtījumu pieņemšana un piegāde. No 2015.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim šo pakalpojumu Latvijā sniedz "Latvijas pasts". Universālā pasta pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt lietotājiem visā Latvijas teritorijā vienādas iespējas saņemt universālo pasta pakalpojumu par vienotu tarifu, kas ir ekonomiski pamatots. Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet universālā pasta pakalpojuma tarifus apstiprina SPRK.

Atbilstoši Pasta likumam, SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, jo īpaši universālā pasta pakalpojuma, kā arī pasta nozares normatīvu ievērošanu.

"Latvijas pasts" nodrošina pasta pakalpojumu pieejamību Latvijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu. Uzņēmuma pamatfunkcija ir universālā pasta pakalpojuma sniegšana, papildus nodrošinot arī komercpārvadājumu, eksprespasta, maksājumu, preses, mazumtirdzniecības un filatēlijas pakalpojumus. "Latvijas pasts" ir valstij pilnībā piederošs uzņēmums.

