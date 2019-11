Nepanākuši vienošanos par atalgojuma garantiju izpildi, mediķi turpinās akcijas

Protestējot pret plānoto veselības aprūpes finansējuma apmēru tuvākajiem gadiem, ceturtdienas rītā pie Saeimas pulcējās vairāki tūkstoši medicīnas darbinieku, kuri gan uzklausīja kolēģu uzrunas, gan izkliedza dažādus saukļus,piemēram, “Latvijai būt!”, “Viens likums, viena taisnība visiem!”, “Laiks mainīties!!” u.c. , kā arī atskaņoja sirēnas un skaļi svilpa, novēroja zz.lv. Protestētāji aicināja iznākt arī ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, taču premjers pie protestētājiem neiznāca.

“Mēs šeit esam ne dēļ algām, bet tāpēc, ka sistēma nav spējīga darboties, un no tā ciešam ne tikai mēs - ārsti, bet arī pacienti. Drīz vairs reāli nebūs kas strādā, ne par kādu naudu, jo nebūs cilvēku, “ zz.lv sacīja protestētāju vidū sastaptās trīs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) ārstes.

Savukārt BKUS medmāsas jau pulksten 9.30 devās prom no Saeimas ēkas priekšas – esot jāsteidzas uz darbu. Medmāsas pastāstīja, ka jau pulksten 8.10, kad ieradušās, pie Saeimas bijis pilns ar cilvēkiem. Veselības aprūpes sistēmā notiekošo viņas raksturoja vienā vārdā : “Bardaks!”

Mediķus atbalstīt bija ieradušies arī protestētāji pret administratīvi teritoriālo reformu no reģioniem.

Kādā brīdī mediķus centās uzrunāt Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK), bet mediķi šajā laikā sāka skaļi izsaukt dažādus saukļus un svilpt, tāpēc ne visiem izdevās viņu sadzirdēt. Mūrniece norādīja, ka saprot, ka līdzekļi veselības aprūpei ir nepietiekami. Viņa aicināja vienam otru uzklausīt.

Nepanākot vienošanos par atalgojuma garantiju izpildi, mediķi plāno turpināt protestēt un visā Latvijā rīkos akciju "Nolaid karogu, iededz sveci!", no 8.novembra līdz 13.novembrim lielākajām slimnīcām, ģimenes ārstu praksēm un citiem aizdedzot sveces, kā arī pusmastā nolaižot valsts karogu, aģentūru LETA informēja Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas Jauno ārstu asociācijas pārstāvji.

Jaunajā akcijā vienosies Latvijas Jauno ārstu asociācija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, kā arī to atbalsta visas veselības aprūpes profesionālās organizācijas un ārstniecības iestādes.

"Politiķiem ir jādzird sabiedrība ne tikai priekšvēlēšanu laikā, bet jo īpaši tad, kad viņi jau ir ievēlēti Saeimā vai kļuvuši par ministriem. Jo tauta deputātus ir ievēlējusi, lai viņi rūpētos par visas valsts prioritātēm un cilvēku interesēm. Tā ir liela atbildība, kas prasa pienācīgu attieksmi un drosmīgu rīcību," uzsvēra Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.

Savukārt Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Kārlis Rācenis akcentēja, ka nozarē samilzušās problēmas un to atbildīga risināšana varētu kalpot par pagrieziena punktu Latvijas politikā un partiju politiskajā kultūrā. "Neatkarīgajā Latvijā ir izaugusi jauna paaudze, kas vairs nav gatava samierināties ar "kā var nesolīt" politiku, tāpēc mēs neesam gatavi kompromisiem un turpināsim iestāties par visu mūsu tiesībām saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi," norādīja mediķis.

Arī Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) priekšsēdētājs Valdis Keris žurnālistiem apliecināja, ka šodienas politiķu un mediķu pārstāvju tikšanās laikā Saeimā neizdevās panākt vienošanos par likumā noteikto mediķu atalgojuma pieauguma garantiju izpildi, tāpēc mediķu cīņu turpināsies.

Keris pateicās Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (VL-TB/LNNK) par sarunu procesa nodrošināšanu, taču reizē uzsvēra, ka nepiekrīt Mūrniecei, ka būtu jāatvainojas par konkrētību mediķu atalgojuma paaugstināšanā, kas noteikta likumā.

LVSADA vadītājs skaidroja, ka agrāk pieņemtais atalgojuma pieauguma apjoms vērtējams kā politiski profesionāls, tālredzīgs solis, kas radīja cerības par atbilstošu atalgojumu nozarei.

"Nekādā gadījumā nepieļausim, ka notiek mēģinājumi atgriezties pie vecās, nekonkrētās aizplīvorotās politikas, kurā veselības aprūpe tiek badināta," pauda Keris.

Vaicāta, vai būtu iespējams atrast vēl papildu summu mediķu atalgojuma pieaugumam pašlaik iezīmētajiem 60 miljoniem eiro, Mūrniece aģentūrai LETA atbildēja, ka pagaidām valdība un partijas strādā, lai nodrošinātu šo 60 eiro miljonu piešķiršanu.

Mūrniece savā un Saeimas vārdā šodien atvainojās par parlamenta iepriekš veikto nepārdomāto balsojumu mediķu atalgojuma pieauguma tempam, kas neatbilst ekonomikas iespējām.

To politiķe pauda pēc šodienas tikšanās ar mediķu pārstāvjiem. Mūrniece norādīja, ka balsojums notika tad, kad bija daudz optimistiskākas prognozes par iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka jautājums par finansējuma pieaugumu medicīnai paliek gan Saeimas, gan valdības prioritāte un ka tiekot darīts "viss iespējamais", lai veselības aprūpes jomai pārdalītu līdzekļus no citām nozarēm.

Veselības aprūpes jomas darbinieki pauž neapmierinātību, ka 2020.gadā mediķu atalgojuma pieaugumam sākotnēji tika solīti 120 miljoni eiro, kas ļautu palielināt algas par 20%, bet līdz šim valdība tam iezīmējusi ap 60 miljonus eiro. Tāpat mediķi iebilst tam, ka 2022.gadā valsts veselības aprūpes finansējumam tiks atvēlēti vien 3,3% no prognozētā iekšzemes kopprodukta, skaidrojušas mediķus pārstāvošās organizācijas. Salīdzinājumam - atbilstoši Veselības ministrijas sniegtajai informācijai, valsts budžeta izdevumi veselības aprūpes nozares finansējumam 2019.gadā ir 3,9% no IKP. Vidēji Eiropas Savienībā (ES) valsts veselības aprūpei atvēl 7% no IKP, bet Lietuvā un Igaunijā - vairāk par 5% no IKP.

Foto: Andra Ozola