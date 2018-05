Nepaņemto biļešu dēļ var samazināt autobusu reisu skaitu

Šobrīd aptuveni piecu procentu no kopumā 1060 reģionālo autobusu maršrutu Autotransporta direkcija ir konstatējusi regulārus biļešu tirdzniecības pārkāpumus un/vai saņēmusi sūdzības par šo tēmu no pasažieriem. Šajos maršrutos pārkāpumi konstatēti vairāk nekā vienu vai divas reizes, tādēļ pastāv risks, ka statistika par sabiedriskā transporta izmantošanas biežumu neatbilst reālajam pieprasījumam, kā rezultātā tajos varētu tikt pārskatīts reisu skaits. Kampaņas “Neapzodz sevi – paņem biļeti!” laikā iedzīvotāji ir aicināti ņemt biļeti, braucot sabiedriskajā transportā, jo tas ir veids, kā parādīt, ka reiss ir vajadzīgs, informē Valsts SIA Autotransporta direkcija pārstāve Zane Plone.



Autotransporta direkcija ir izveidojusi karti ar maršrutiem, kuros saskaņā ar pasažieru sniegto informāciju un/vai kontrolieru pārbaudes rezultātiem konstatēti biļešu tirdzniecības pārkāpumi – pasažierim nav izsniegta biļete, pasažierim, kurš par braucienu samaksājis, izsniegta nulles vērtības biļete vai biļetē norādītā pieturvieta nesakrīt ar to, ko šoferim tās iegādes brīdī nosaucis pasažieris. Tādējādi var rasties situācija, ka šajos maršrutos autobusu satiksme nākotnē varētu tikt nodrošināta retāk nekā šobrīd, jo statistika par pārdoto biļešu skaitu varētu būt nepilnvērtīga. Šobrīd, kad piešķirtais finansējums nav pietiekams, lai uzturētu reģionālo maršrutu tīklu esošajā apjomā, ir būtiski, lai iesniegtie dati par sabiedriskā transporta izmantošanas biežumu būtu atbilstoši reālajam pieprasījumam.

“Mums ir tiešām daudz godprātīgu autobusu vadītāju, kuri ir savas nozares profesionāļi, par kuriem esam saņēmuši labus vārdus no pasažieriem un kuriem pateicīgi par darbu esam arī mēs. Tāpat ir virkne pārvadātāju uzņēmumu, ar kuriem ir izveidojusies veiksmīga sadarbība un kuriem pārkāpumu nav vai tie ir reti. Tomēr diemžēl kontrolieri virknē maršrutu aizvien turpina fiksēt pārkāpumus – gan pērn, gan arī šogad tie konstatēti apmēram 16%/17% gadījumu. Tāpat par šo tēmu saņemam sūdzības no pasažieriem. Esam novērojuši, ka biļešu tirdzniecības pārkāpumi lielākoties tiek veikti vienos un tajos pašos maršrutos, un lielākā daļa no tiem ir tādi, kur autobusi dienas laikā kursē ļoti bieži. Esam pastiprinājuši kontroles apjomu, tomēr mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka daļa šoferu apmainās ar informāciju par kontroles atrašanās vietu saziņas lietotnē WhatsApp, kur ir izveidota grupa autobusu vadītājiem, pārkāpumus konstatēt kļūst grūtāk. Tieši šādu autobusa vadītāju dēļ mēs esam spiesti vērsties pie pasažieriem, aicinot pievērst uzmanību šai problēmai un ziņot par to mums,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Informatīvās kampaņas “Neapzodz sevi – paņem biļeti!” mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzatbildības sajūtu, pieprasot braukšanas biļeti, par kuru pasažieris ir samaksājis, un nepieļaut biļešu tirdzniecības pārkāpumus autobusos. Nepaņemta biļete veido nekorektu statistiku par reisa vai visa maršruta pieprasījumu, kā arī pasažierim, kuram brauciena laikā nav biļetes vai tā ir neatbilstoša, draud līdz 20 eiro liels naudas sods vai izsēdināšana no autobusa.

Nesaņemot biļeti vai konstatējot citus biļešu tirdzniecības pārkāpumus, pasažieri var sazināties ar kontrolieriem visu diennakti, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621 un norādot autobusa maršrutu, brauciena dienu un laiku, kā arī pieturvietu, kurā pasažieris tika uzņemts autobusā.