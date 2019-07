No 1. augusta maršruta Dobele–Bukaiši posmā no Bukaišu skolas līdz Gundegām tiks ieviests transports pēc pieprasījuma

No šā gada 1. augusta maršrutā Nr.6783 Dobele–Bukaiši posmā no Bukaišu skolas līdz Gundegām tiks ieviests transports pēc pieprasījuma. Sabiedriskā transporta padome lēma ieviest šādu pārvadājumu veidu, jo laika periodā no 1. marta līdz 30. aprīlim posmā no Bukaišu skolas līdz Gundegām 64 procentos gadījumu autobusā nebrauca neviens pasažieris, kā arī ieņēmumi par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu nepārsniedz 15 procentus no visām izmaksām. Tādējādi autobuss konkrētajā posmā brauks tikai tad, ja pasažieris iepriekš to būs pieteicis, informē VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

Transports pēc pieprasījuma posmā no pieturvietas Bukaišu skola līdz pieturai Gundegas tiks ieviests četros maršruta Nr.6783 Dobele–Bukaiši reisos: reisā, kas Dobeles autoostā otrdienās tiek uzsākts pulksten 7.35 un pulksten 14.10, bet pieturā Gundegas – pulksten 8.49 un pulksten 15.39.

Lai pieteiktu transportu pēc pieprasījuma, pasažierim vismaz 24 stundas pirms reisa izpildes būs jāsazinās ar SIA “Dobeles autobusu parks”, zvanot pa tālruņa numuru 63723444. Ja pasažieris brauks virzienā no Dobeles līdz galapunktam, viņam būs arī iespēja autobusa biļeti iegādāties Dobeles autoostā vai autobusā pie tā vadītāja pirms reisa uzsākšanas.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Foto: no zz.lv arhīva