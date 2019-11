No 1.decembra četros maršrutos virzienā uz Jelgavu iekļaus vairākas pieturas

Nr.7352 Jelgava–Eleja–Bauska

Autobuss, kas no Jelgavas autoostas katru dienu izbrauc pulksten 8.00, 12.05 un 15.20, pasažieru apmaiņu veiks pieturā Stacijas iela un Savienības iela. Autobuss, kas no Jelgavas autoostas no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc pulksten 7.20, pasažieru apmaiņu veiks pieturā Stacijas iela un Savienības iela. Autobuss, kas no Bauskas autoostas katru dienu no pirmdienas līdz sestdienai izbrauc pulksten 9.00, pasažieru apmaiņu veiks pieturā Jelgavas stacija. Autobuss, kas no Bauskas autoostas izbrauc katru dienu pulksten 10.20, 14.00 un 17.25, pasažieru apmaiņu veiks pieturā Jelgavas stacija.