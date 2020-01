No 1. februāra būs izmaiņas vairākos “Migar” autobusu maršrutos uz Līvbērzi un Jaunbērzi

Pēc Jelgavas novada iedzīvotāju un mācību iestāžu vadības ierosinājumiem, vairākos SIA “Migar” (MG) apkalpotajos maršrutos un reisos no 1. februāra būs izmaiņas, lai iedzīvotājiem nodrošinātu sabiedriskā transporta pieejamību darba dienās un brīvdienās ērtākos laikos, informē SIA “Migar” sabiedrisko attiecību vadītāja Maija Lazdiņa.

Turpmāk maršruta autobuss Nr. 5824 “Jelgava-Līvbērze” sestdienu un svētdienu vakaros no Jelgavas izbrauks pulksten 20.30. Savukārt no Līvbērzes brīvdienu vakaros autobuss izbrauks pulksten 20.55. No 1. februāra darba dienās vairs nekursēs autobusi, kas no Jelgavas izbrauc pulksten 14.50 un no Līvbērzes – pulksten 15.15.

Maršruta Nr. 5367 “Jelgava –Līvbērze - Jaunbērze” darba dienās autobuss kursēs šādos laikos: no Jelgavas pulksten 14.50 un no Jaunbērzes – pulksten 15.40. Savukārt autobuss, kas pulksten 20.30 izbrauca no Jelgavas, turpmāk brauks tikai darba dienās (šobrīd – visu nedēļu). Tāpat arī reiss pulksten 21.20 no Jaunbērzes tiks izpildīts tikai darba dienās (šobrīd visu nedēļu).

SIA “Migar” reģionālos vietējas nozīmes maršrutos pasažieru pārvadājumus nodrošina kopš 1998. gada. Uzņēmumā nodrošina pasažieru pārvadājumus 30 reģionālos vietējas nozīmes maršrutos.

Foto: no SIA “Migar” arhīva