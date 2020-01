No 15.janvāra mainīsies reģionālo maršrutu autobusu un vilcienu tarifi

Autotransporta direkcija atgādina, ka no šā gada 15. janvāra reģionālo maršrutu autobusos biļetes cena pieaugs par 10 centiem, bet vilcienos – par 10 vai 20 centiem (atkarībā no reģiona). Vienlaikus braucieniem vilcienos tiks palielināts atlaižu klāsts, tajā skaitā kļūs lētākas internetā iegādātās biļetes. Elektroniski pārdotajām viena brauciena biļetēm, kas maksā vismaz 2,10 eiro, tiks piemērota atlaide 10% apmērā. Savukārt e-biļetēm, kas maksā mazāk par 2,10 eiro, atlaide saglabāsies 5% apmērā, informē valsts SIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Gan starppilsētu, gan vietējās nozīmes maršrutos maksa par braucienu autobusā pieaugs par 10 centiem, savukārt vilciena biļetes cena A un B zonas robežā palielināsies par 10 centiem, bet, braucot tālākos posmos, tā pieaugs par 20 centiem. Pasažieriem arī turpmāk būs iespēja iegādāties abonementa biļeti, maksājot par braucienu lētāk – braucienam autobusos tā nodrošina atlaidi 10%, 15%, 20% apmērā, bet vilcienā atlaidi var saņemt līdz pat 46% apmērā. Iedzīvotāji, kuri abonementa biļeti būs iegādājušies pirms 15. janvāra, varēs to izmantot līdz derīguma termiņa beigām.

“Salīdzinot biļetes cenas Latvijā ar Lietuvu un Igauniju, redzam, ka Latvijā brauciens gan vilcienos, gan autobusos pēdējo gadu laikā ir bijis vislētākais. Piemēram, biļetes cena autobusa maršrutā Rīga–Cēsis būs 4,25 eiro; Igaunijā par līdzīgu attālumu (maršruts Tallina–Rakvere) pasažieri maksā no 5 līdz 5,62 eiro, bet Lietuvā (maršruts Viļņa–Kauņa) – vidēji 8 eiro. Tāpat autobusa maršrutā Rīga–Dubulti pasažieri par biļeti turpmāk maksās 1,75 eiro, savukārt Igaunijā, braucot šādu attālumu (maršruts Tallina–Aespa), pasažieri maksā 2,34 eiro, bet Lietuvā (maršruts Viļņa–Trāķi) – 2 eiro. Līdzīgi ir arī ar vilciena biļetēm – braucot no Rīgas uz Daugavpili ar vilcienu, biļetes cena ir 7,25 eiro; Igaunijā līdzīgs attālums (maršruts Tallina–Narva) maksā no 9,95 līdz 11,48 eiro, bet Lietuvā (maršruts Viļņa– Šauļi) – no 11,60 līdz 19 eiro. Tādējādi vēlos norādīt, ka arī pēc 15. janvāra biļetes cenas Latvijā joprojām būs zemākas nekā kaimiņvalstīs,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas datiem (Latvijas ekonomikas attīstības pārskats), no 2013. līdz 2018. gadam iekšzemes kopprodukts vidēji pieauga par 3,17% ik gadu, patēriņa cenas Latvijā šajā laika periodā ir palielinājušās par vidēji 1,07% ik gadu, savukārt vidējā bruto darba samaksa katru gadu ir pieaugusi par 6,58%. Tomēr, neskatoties uz to, reģionālo maršrutu autobusu un vilcienu biļetes cenas kopš 2012. gada palikušas nemainīgas. 2012. gadā ieņēmumi no biļetēm spēja nosegt 57% no pārvadātāju izmaksām, savukārt pērn ieņēmumi no biļetēm veidoja vairs tikai 46%. Tas nozīmē, ka šobrīd vairāk nekā pusi no visām izmaksām, kas rodas, nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos maršrutos, sedz valsts.

Pēdējo gadu laikā ir palielinājušās izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu, tajā skaitā pieaudzis atalgojums autobusa vadītājiem, palielinājušās transportlīdzekļu uzturēšanas un apkopes izmaksas, kā arī izmaksas par degvielu. Plānots, ka pārvadātāju izdevumi par degvielu šogad pieaugs vēl vairāk sakarā ar akcīzes nodokļa paaugstināšanu no šā gada 1. janvāra.

