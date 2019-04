No maija būs izmaiņas vairākos "Jelgavas autobusu parks" apkalpotajos autobusu maršrutos

No 1.maija būs izmaiņas vairākos pārvadātāja SIA "Jelgavas autobusu parks" apkalpotajos autobusu maršrutos, aģentūru LETA informēja Autotransporta direkcijas pārstāve Lilita Pelčere.

Ņemot vērā, ka daudzviet ir uzlabojies autoceļu un ielu stāvoklis, kļuvuši jaunāki pārvadātāju autoparki, kā arī ieviesti bezskaidras naudas norēķini, iegādājoties brauciena biļeti pie autobusa vadītāja, no 1.maija tiks samazināts reisu izpildes laiks, lai pasažieriem ceļā būtu jāpavada mazāk laika un uzlabota sniegto pakalpojumu kvalitāte.

Izmaiņas gaidāmas maršrutā Nr.7356 Jelgava-Emburga-Bauska, Nr.7352 Jelgava-Eleja-Bauska un Nr.7365 Jelgava-Iecava-Bauska.

Pielāgojot autobusa atiešanas un pienākšanas laikus reālajai situācijai, maršruta Jelgava-Emburga-Bauska reiss no Jelgavas autoostas turpmāk tiks uzsākts katru dienu pulksten 16.05 un galapunktā noslēgts pulksten 17.15 nevis kā pašreiz, kad reiss tiek uzsākts pulksten 16.15 un galapunktā pienāk pulksten 17.35.

Maršruta Jelgava-Eleja-Bauska autobuss no Jelgavas autoostas izbrauks pulksten 7.20 nevis kā pašreiz pulksten 7, nemainot pienākšanas laiku galapunktā. Savukārt reiss, kas Jelgavas autoostā katru dienu tiek sākts pulksten 8 un pulksten 12.05, galapunktā tiks noslēgts attiecīgi pulksten 9.13 un pulksten 13.18 nevis kā pašreiz pulksten 9.40 un pulksten 13.45. Tāpat reiss, kas Jelgavas autoostā tiek sākts pulksten uu15.20, turpmāk tiks noslēgts pulksten 16.41 nevis kā pašreiz – pulksten 17. Autobuss, kas izbrauc no Bauskas autoostas no pirmdienas līdz sestdienai pulksten 9, turpmāk Jelgavā pienāks pulksten 10.21 nevis kā pašreiz pulksten 10.35. Papildus tam autobuss no Bauskas autoostas turpmāk katru dienu izbrauks pulksten 10.20, pulksten 14 un pulksten 17.25, galapunktā pienākot attiecīgi pulksten 11.30, pulksten 15.10 un pulksten 18.35 - pašreiz autobuss izbrauc attiecīgi pulksten 11, pulksten 14.05 un pulksten 17.45.

Lai nodrošinātu ērtākus pasažieru pārvadājumus, maršruta Jelgava-Iecava-Bauska autobuss, kas no Jelgavas autoostas izbrauc no pirmdienas līdz sestdienai pulksten 7, no 1.maija galapunktā pienāks pulksten 8.20, nevis kā pašreiz pulksten 8.34. Tāpat reiss, kas Bauskas autoostā tiek uzsākts pulksten 8.40, tiks noslēgts 20 minūtes ātrāk – pulksten 10. Savukārt autobuss no Bauskas autoostas izbrauks katru dienu pulksten 17.10, nevis kā pašreiz pulksten 17.20.

Foto: no arhīva