No nākamā gada stāsies spēkā jaunie "Gaso" dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas AS "Gaso" dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifos, kas stāsies spēkā no 2020.gada 1.janvāra, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pēc publiskotās informācijas, izmaiņas skars vienīgi tarifu mainīgo daļu - atkarībā no gada laikā patērētā dabasgāzes apmēra lietotājiem tarifs gan pieaugs, gan arī samazināsies.

Tostarp lietotājiem, kuri gadā patērē līdz 2635 kilovatstundām (kWh) dabasgāzes, tarifu plānots palielināt par 4,1% - no 10,2258 eiro par megavatstundu (MWh) līdz 10,6485 eiro par MWh.

Tajā pašā laikā lietotājiem, kuri gada laikā patērē no 2635,1 līdz 263 450 kWh dabasgāzes , tarifu plānots palielināt par 7,7% - līdz 7,8087 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 263 450,1 līdz 1 327 788 kWh, tarifu plānots palielināt par 7,2% - līdz 7,5344 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 1 327 788,1 līdz 13 277 880 kWh, tarifu plānots palielināt par 3,2% - līdz 5,1541 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 13 277 880,1 līdz 132 778 800 kWh, tarifu plānots palielināt par 0,6% - līdz 2,9867 eiro par MWh, lietotājiem, kuri patērē no 132 778 800,1 līdz 210 760 000 kWh, tarifu plānots samazināt par 29,4% - līdz 1,4865 eiro par MWh, bet lietotājiem, kuri patērē no 210 760 000,1 līdz 1 053 800 000 kWh, tarifu plānots palielināt par 3,2% - līdz 1,0042 eiro par MWh.

Lietotājiem, kuri gada laikā patērē vairāk nekā 1 053 800 000 kWh dabasgāzes, tarifu plānots samazināt par 3,4% - līdz 0,3745 eiro par MWh.

Vienlaikus lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu tarifu mainīgā daļa saglabāsies esošajā apmērā, kā arī nav plānots mainīt tarifu fiksēto daļu.

Lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu tarifs atkarībā no patēriņa apmēra joprojām plānots no 11,34 eiro par MWh līdz 0,972 eiro par MWh. Attiecīgo tarifu var izvēlēties lietotāji, kuru dabasgāzes patēriņš no maija līdz novembrim ir vairāk nekā 85% no objekta gada patēriņa. Tarifam lietotājiem ar sezonālu dabasgāzes patēriņu netiek piemērota tarifu fiksētā daļa.

Tāpat nav plānots mainīt tarifu fiksēto daļu, tostarp lietotājiem ar atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā joprojām būs jāmaksā 21,24 eiro gadā jeb 1,77 eiro mēnesī.

Kopējo dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu veido mainīgā daļa un fiksētā daļa sadales sistēmas jaudas uzturēšanai un attīstīšanai.

"Gaso" ir "Latvijas gāzes" meitasuzņēmums. Kompānija ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Kompānija nodrošina dabasgāzes tīklu drošību, tehniskos pakalpojumus un dabasgāzes patēriņa uzskaiti. "Gaso" darbību sāka 2017.gada decembrī.

Foto: pixabay.com