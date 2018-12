No nākamā gada tiek atcelta juridiskās personas apliecināta papīra formas pilnvara transportlīdzekļu reģistrācijā

No 2019. gada 1. janvāra juridiskām personām pilnvaru transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijai būs jānoformē divos veidos – kā elektronisku pilnvarojuma atzīmi reģistrā vai arī notariālā kārtībā. Savukārt tiek atceltas juridisko personu izsniegtas papīra formas pilnvaras, informē Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Sabiedrisko attiecību daļa.

Šāda rakstveida pilnvarojuma nepieciešamība ir noteikta tikai tādu CSDD reģistrējamā transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa reģistrācijas darbību veikšanai, kuras ir saistītas ar transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa reģistrāciju īpašumā, atsavināšanu, noņemšanu no uzskaites, turētāju reģistrēšanu vai reģistrācijas dokumentu atjaunošanu zudušo vietā.

Ja juridiskā persona izvēlēsies pilnvaru noformēt kā atzīmi reģistrā, to varēs izdarīt CSDD e-pakalpojumos (e.csdd.lv) vai jebkurā CSDD nodaļā.

Elektroniskai pilnvarai ir vairākas priekšrocības – to var ērti noformēt ar pāris peles klikšķiem no jebkuras vietas pasaulē un jebkurā sev izdevīgā laikā. E-pakalpojumos noformētu pilnvarojuma atzīmi varēs arī tikpat viegli un ātri atsaukt. Turklāt elektroniski izdarītā pilnvarojuma atzīme ir droša, un to nevar viltot kā uz papīra noformētu pilnvaru.

Lai izmantotu elektroniskās pilnvaras noformēšanas iespējas, CSDD aicina juridisko personu vadītājus pārliecināties, vai to pārstāvētie uzņēmumi vai iestādes ir reģistrētas e.csdd.lv izmantošanai.

Pilnvaras, kuras juridiskās personas izsniegušas līdz 2019.gada 1.janvārim, būs derīgas transportlīdzekļu reģistrācijas darbību veikšanai līdz 2019.gada 31.martam.

Savukārt fiziskās personas tāpat kā līdz šim varēs noformēt pilnvaras divos veidos - gan noformēt elektronisku pilnvarojuma atzīmi e.csdd.lv vai CSDD nodaļā, gan arī noformēt notariālā akta kārtībā izsniegtu pilnvaru.

Foto: CSDD