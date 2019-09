No pensiju indeksācijas šogad visvairāk iegūs seniori ar lielāko darba stāžu

Šā gada 1.oktobrī tiks veikta pensiju un atlīdzību indeksācija, no kuras lielākie ieguvēji būs vecuma pensiju saņēmēji, kuriem ir vislielākais darba stāžs, šodien žurnālistiem stāstīja labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV).

Ar indeksāciju tiks palielinātas pensijas vai to daļa, kas nepārsniedz 420 eiro. Vienlaikus politiski represētajiem, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Personām ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem pensija un atlīdzība tiks indeksēta 7,19% apmērā, tikmēr ar stāžu no 30 līdz 39 gadiem - 8,05%, ar stāžu no 40 līdz 44 gadiem - 8,91%, bet personām ar stāžu, kas lielāks par 45 gadiem pensijas indeksācijas procents ir 9,77%. Vecuma pensijām ar apdrošināšanas stāžu, kas lielāks par 45 gadiem, indeksācijā piemēros 80% no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa.

Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 350 eiro, senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no oktobra pensijas apmērs būs 375,17 eiro, ar stāžu no 30 līdz 39 gadiem - 378,18 eiro, ar stāžu no 40 līdz 44 gadiem - 381,19 eiro, bet, ja seniora darba stāžs būs lielāks par 45 gadiem, viņš varētu saņemt vecuma pensiju 384,20 eiro apmērā.

Petraviča informēja, ka šogad pirmo reizi indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksa no 1.oktobra būs 1,07 eiro apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu vai 1,61 eiro apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz šim periodam, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecuma sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

Labklājības ministrijas pārstāve Jana Muižniece atgādināja, ka indeksācijas mērķis nav mehāniska pensijas palielināšana, bet gan piešķirto pensiju aizsardzības pret pirktspējas krišanos nodrošināšana un to vērtības nezaudēšanas panākšana.

Muižniece piebilda, ka pensiju saņēmējiem jārēķinās ar to, ka no kopējā pensiju un piemaksu apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kā rezultāta uz rokas saņemtā pensija katram cilvēkam atkarīga no dažādiem faktoriem, tostarp no tā, vai pensionārs ir nodarbināts.

Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kuras rīcībā ir visi nepieciešamie dati, un pārrēķins notiek automātiski. Savu pensijas apmēru ikviens var uzzināt portālā "www.latvija.lv" vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā.

