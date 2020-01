No šī gada vēl par trim mēnešiem palielināts pensionēšanās vecums, līdz ar to šogad tiesības uz valsts vecuma pensiju šogad būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem, to nosaka izmaiņas likumā "Par valsts pensijām".

Ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, proti, divus gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Šogad pensionēties priekšlaicīgi varēs tie, kuri sasnieguši 61 gada un deviņu mēnešu vecumu.

Saskaņā ar likumā "Par valsts pensijām" noteikto no 2014.gada pensionēšanās vecums pakāpeniski palielinās ik gadu par trīs mēnešiem līdz 2025.gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums.

